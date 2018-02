Kräver svar om fortsättning

Laholm Bland djur och natur uppe på Hallandsås i Bingsgärde får människor, som står långt utanför arbetsmarknaden, rehabilitering. I går höll verksamheten Öppet hus och politiker och tjänstemän bjöds in. Nu vill projektledare och deltagare försäkra sig om att verksamheten får fortsätta.

Sedan i höstas har kommunen genom samordningsförbundet bedrivit grön förrehabilitering på Marie Svenssons gård i Bingsgärde. Åtta deltagare har fått möjlighet att vara på gården tre dagar i veckan.

– Det har förändrat mitt liv totalt. När jag kom hit var jag riktigt deprimerad, men sen har jag fått stöttning av Camilla och Anette. Från att inte vilja gå upp ur sängen till det här. När projektet är slut ska jag ut på praktik, berättar Mikael Axelsson, som är en av deltagarna.

På gården finns getter, kaniner, grisar, hästar, kycklingar och katter. Deltagarna får bland annat vara med och sköta djuren. På en tavla i köket finns en lista över saker som behöver göras varje dag.

– Vi börjar dagen med frukost. Den får ta så lång tid som deltagarna behöver. Tillvaron här ska vara kravlös. Det viktigaste är att alla kommer hit och att man bryter de mönster man haft tidigare, säger Anette Martinsson, projektledare för Växa-projektet.

Projektet riktar sig till människor som av olika anledningar inte orkar ta till sig befintliga arbetsmarknadsåtgärder. Det kan vara människor som varit långtidssjukskrivna eller människor med olika former av funktionshinder.

– Vi såg att det här saknades. Arbetsinriktad rehabilitering på arbetsplatser finns sedan tidigare, men steget innan finns inte. Där har det funnits ett glapp, säger Camilla Jansson, projektarbetare.

Under gårdagens Öppet hus hade ledare och deltagare i projektet bjudit in politiker och tjänstemän för att berätta om verksamheten. Men också för att försäkra sig om att den får fortsätta efter sista juni då projekttiden är över.

– Den här formen av verksamhet måste få ta tid, då är det svårt med projekt. Vi hoppas på en fortsättning, säger Anette Martinsson.

Gudrun Pettersson (C), Thomas Lövenbo (SD), Lennart Hansson (KD) och Lars Gustafsson (KD) var några av politikerna som nappade på inbjudan.

– Det är hög tid för oss politiker att se över vad det finns för möjligheter att fortsätta detta. Det är en jättebra verksamhet, säger Gudrun Pettersson, ledamot i kultur- och utvecklingsnämnden, som samtidigt inte vågar svara på om det blir någon fortsättning för verksamheten.

Socialchef Christel Sundberg ser dock ett stort behov i verksamheten även i framtiden.

– Absolut. Det finns ett stort behov. Vi har nått 16 personer än så länge, men det finns en betydligt större målgrupp än så. Den psykiska ohälsan är hög i hela samhället, men vi ser också att den ökar i Laholm, säger Christel Sundberg.