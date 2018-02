Knutsgillet nekas hyra Rådhuset?

Laholm Knutsgillet har ansökt om att få hyra Rådhusets sessionssal som avslutning på en högtidssammankomst.

Inte alls lämpligt med efterfester, anser de högsta politikerna i kultur- och utvecklingsnämnden och hänvisar till en policy att vägra uthyrning om det kan befaras medföra ordningsstörningar eller olaglig verksamhet.

Den 10 mars arrangerar Knutsgillet en högtidssammankomst på Strandhotellet i Mellbystrand. Det tusenåriga gillet, som historiskt haft en stark koppling till Rådhuset, vill som avslutning på festligheterna ha en avslutningsceremoni i sessionssalen.

Knutsgillets ålderman Per Karlsson mejlade därför kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetschef med en förfrågan om att få hyra den anrika salen.

Tjänstemannasvaret var att frågan skulle avgöras av KUN-politikerna. Förra onsdagen sammanträdde nämndens beredningsutskott och bestämde att föreslå nämnden den 28 februari (idag) att neka Knutsgillet att hyra sessionssalen.

Avslaget motiveras med hänvisning till en paragraf i en av kommunens policys:

”Kommunen skall vägra hyra ut sina lokaler, om uthyrningen kan befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet”.

När Knutsgillets ålderman Per Karlsson får kännedom om motiveringen blir han både konfunderad och full i skratt.

– Policyn är i sig rimlig. Men att stänga ute gillet med den argumentationen, det håller inte, säger Per Karlsson.

Att Knutsgillet skulle vara förknippat med ordningsstörningar eller olagligheter faller, enligt Karlsson, på sin egen orimlighet.

– Gillet är äldre än Laholms stad och har under tusen år alltid arbetat, och varit en garant för, att ordning och lagar upprätthålls, säger Karlsson.

Han berättar att grundsyftet, när gillena skapades, var att skapa ordning, struktur och organisation beträffande handel mellan länder och stater.

Magnus Johansson (S), andre vice ordförande i KUN, säger till LT att det är olämpligt att upplåta sessionssalen för efterfester.

– Knutsgillet redogjorde att de skulle ha besök från liknande föreningar och vi ansåg att det inte är en lämplig lokal. Vi vill inte ha efterfester med alkohol i den lokalen. Den är inte heller handikappanpassad, därför avslår vi ansökan.

Knutsgillets ålderman erkänner på stående fot att ceremonin ska innehålla alkohol.

– Det blir alkohol i form av ett glas mousserande vin eller en pilsner för den som hellre vill ha det. Men att gamla gubbar i frack och underbara kvinnor i långklänningar skulle ställa till med upplopp… det ser jag inte riktigt framför mig.

S-politikern värnar om kulturlokalen och menar att det handlar om ett principbeslut för att stoppa uthyrning för exempelvis studentfester.

– Det är en gammal kulturlokal med bra och gammal konst på väggarna. Det har, enligt vår kultursekreterare, varit åverkan där vid tidigare möten, säger Magnus Johansson, men poängterar att det då inte handlat om Knutsgillet.

Per Karlsson är samtidigt självkritisk och tror att Knutsgillet misslyckats med att föra fram vad gillet egentligen står för. Gillet har en stark koppling sedan den gamle borgmästaren Axel Malmqvist återstartade gillet, och införde rådsmöten i Rådhuset.

– Gillet är öppet för alla och har gjort oerhört mycket för att värna och vårda kulturen i Laholm. Vi delar till med ut ett kulturpris varje år. Paragrafen man hänvisar till borde egentligen tala till vår fördel.

I går skickade Knutsgillet en skrivelse till ledamöterna i KUN med förhoppningen att politikerna under dagens sammanträde byter fot.