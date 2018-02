Östeuropeiska ligor misstänks

LAHOLM En uppbruten hantverkarbil, en tömd byggcontainer eller en länsad verkstad hos en lantbrukare har blivit ett allt vanligare brott.

Verktyg för stora summor stjäls och polisen misstänker att det är organiserade ligor från Östeuropa som ligger bakom många av stölderna.

Polisen i Halland har tillsammans med representanter för byggbranschen, försäkringsbolag och bevakningsföretag inlett ett samarbete för att informera om det ökande antalet brott där framför allt verktyg försvinner från byggarbetsplatser, hantverkare och verkstäder.

Man har bland annat arrangerat ett möte med målsättningen att öka kunskapen och medvetenheten om stölder inom branschen. Ingmar Nilja, kommissarie vid polisen i Halland, betonar betydelsen av att arbeta förebyggande.

– Det man kan göra som företagare är fundera på var man ställer verktygen och tänka på att ställa in firmabilen i garaget om man har ett sådant, säger han.

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, har stölderna på byggarbetsplatser ökat över hela landet. I Halland anmäldes över 300 stölder från byggarbetsplatser och företagsbilar förra året. Vad beror ökningen på?

– Verktyg har blivit en lukrativ bransch. De som ligger bakom stölderna är ligor från Östeuropa där framförallt Polen och Litauen sticker ut.

Verktygsstölderna är svåra att utreda då de ofta sker på kvällar, nätter och helger, vilket gör att de upptäcks först när de anställda kommer till jobbet. Ingmar Nilja anser att ett problem är att den som blivit bestulen missar att lämna listan på det stulna godset till polisen.

– Ofta nöjer man sig med att anmäla till polisen och lämna listan på det stulna godset till försäkringsbolaget. Det gör att vi inte kan koppla ihop stölden med godset, om vi skulle hitta det, säger Ingmar Nilja.

Enligt Brå har inbrotten på byggarbetsplatser ökat med 36 procent mellan 2013 och 2016. Stölderna beräknas uppgå till ett värde av 18 miljoner per år. Troligen rör det sig om en större summa än så.

– I många anmälningar finns inte några värden på de stulna föremålen angivna, säger Ingmar Nilja.

De som blir utsatta för stölder drabbas inte bara av stölden, utan påverkas också av att arbetet ofta måste stoppas i väntan på nya verktyg och maskiner.

För att komma till rätta med stölderna har företagare i byggbranschen börjat använda sig av åtelkameror, egentligen avsedda för jakt. De är rörelseaktiverade och skickar bilder en mobiltelefon om någon rör sig i området.

– Jag vet inte hur vanligt det är, men polisen har haft hjälp av det. Många företagare tycker kanske att det är problematiskt med kameraövervakning men i maj kommer en ny lagstiftning. Jag tror att det kommer att klarna då.

Johan Larsson på Westerberg & Pålsson plåtslageri säger att de inte haft några problem med stölder på flera år. Däremot är de försiktiga med verktygen och firmabilarna.

– Vi låser in bilarna och verktygen, ingen har med sig bilen hem.

Han tror att verktygsstölder går att koppla till utländska ligor.

– Eftersom det knappt finns något värde i verktygen rör det sig förmodligen om utländska beställningar.

Kalle Klinker på Klinkers Gräv & Bygg har en pragmatisk inställning till stölderna. Han anser att det är upp till företagarna att anpassa sig till hur situationen ser ut.

– Vi har fått småsaker stulna men då har det berott på att vi varit slarviga med att skydda oss och glömt att låsa in grejerna. Det är för jävligt att bli bestulen men man får acceptera att så ser det och vidta åtgärder, som att låsa in bilen och cykla hem. Den som är ansvarig för att låsa in grejerna får se till att det blir gjort. Det går inte att delegera bort ansvar och det gäller även i Laholms kommun! dundrar Kalle.

Vad är det för verktyg som stjäls?

– Det är ju lågt värde på verktyg, det som det finns värde i är elektriska handverktyg. Det går ju att kränga vad som helst, häleriet är problemet. Eftersom det är lågt värde måste det vara desperata människor som gör sådant här.

Åtelkameror är inget som Kalle och hans företag använder sig av.

– Nej, det får man inte där allmänheten vistas. Däremot kan man vara så pass smart att man ställer bilen på ett område där det finns en övervakningskamera.

Kalle menar också att det framförallt är förlusten av maskiner som är besvärande.

– Verktygen kostar inte mycket att ersätta till skillnad från maskiner som är dyra, och det är vi företagare som får stå för kostnaden i slutänden genom försäkringar.