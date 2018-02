Kvinna lurades på 150 000

Laholm Swedbank och Laholms Sparbank går ut och varnar sina kunder för en pågående bedrägerivåg.

En av de drabbade är en sydhalländsk kvinna i 70-årsåldern som i torsdags kväll blev bestulen på 150 000 kronor.

Det var i torsdags kväll som den sydhalländska kvinnan blev uppringd av en man som presenterade sig för att arbeta på Swedbanks säkerhetsavdelning.

Mannen som i själva verket var en bedragare uppträdde väldigt initierat och vältaligt och förklarade för kvinnan att någon försökt att ta ut 24 000 kronor från hennes bankkonto.

Kvinnan uppmanades att omedelbart spärra kontot och bad henne logga in på internetbanken med hjälp av sin bankdosa.

Syftet med samtalet var att först få tillgång till internetbanken, för att sedan ladda ned ett nytt mobilt BankID som bedragaren tog kontroll över.

Därefter har bedragarna i princip fritt spelrum.

Under fredagen kontaktade kvinnan banken och fick reda på att en hel rad transaktioner skett på hennes konton.

I polisanmälan uppger kvinnan att Swedbank spärrat hennes konton automatiskt efter att bankens säkerhetssystem upptäckt märkliga penningtransaktioner.

Innan kontona automatspärrades lyckades bedragarna under torsdagskvällen dock göra två transaktioner genom att nyttja kvinnans swish-konto.

– Första swishöverföringen var på 15 000 kronor och strax därefter skedde ytterligare en överföring på 135 000 kronor, säger Björn Astell på laholmspolisen.

Polisen berättar att de har kunskap till vilket telefonnummer som pengarna swishats till men att man i nuläget inte vet vem numret tillhör.

Josefine Uppling, presschef på Swedbank, uttalar sig inte om enskilda ärenden men säger till LT att banken just nu upplyser sina kunder på alla tänkbara sätt om bedrägeriförsök.

– Vi är mitt uppe i en bedrägerivåg och vi har lagt ut varningstexter i vår internetbank, bankappen och på sociala medier.

När LT upplyser Uppling om händelsen så känner hon igen det systematiska tillvägagångssättet.

– Det är bedragarnas senaste metod att de ringer och säger att de arbetar på vår säkerhetsavdelning. Det verkligt tråkiga är att de riktar in sig på äldre människor, säger Josefine Uppling och berättar att även andra bankers kunder drabbats av liknande bedrägerier.

Viktigt att komma ihåg är att bankerna aldrig begär eller frågar efter koder, inloggningsuppgifter eller kredit- och bankkortsnummer över telefon, e-post eller sociala medier, säger Josefine Uppling.

– Vill personen ha sådana uppgifter ska man lägga på luren. Är man det minsta osäker på om det är banken som ringer så ska man be om att få ringa tillbaka.

Om man utsatts för bedrägeri är det av yttersta vikt att direkt göra en polisanmälan.

Finns det någon möjlighet att banken ersätter de förlorade pengarna?

– Det går inte att uttala sig om det generellt. Vi gör alltid en bedömning av det enskilda fallet, säger Josefine Uppling.

Jan-Erik Andersson, bedrägeriutredare på Hallandspolisen, känner igen tillvägagångssättet och berättar att det tyvärr inte är ovanligt.

– Att bedragarna vänder sig till äldre människor är ingen slump. Det är utstuderat och beräknande. Bankerna jobbar inte på det sättet att de ringer upp och ber om koder och inloggningsuppgifter. Uppmaningen är att avbryta samtalet direkt.