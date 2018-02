Sex svaga minuter ställde till det för LFK

laholm Laholms FK startade bra i träningsmatchen mot Älmhult. Trots det hade hemmalaget ledningen med 3–0 efter 45 minuter.

Till slut vann Älmhult med 5–1, mest på grund av slarv i LFK.

– Det som hände var lite märkligt, vi släppte in tre mål på sex minuter. I mitt tycke var det individuella misstag, naivitet och slarv som gjorde att vi släppte in så många mål, sa LFK:s tränare Peter Åberg.

Känslan före match var att LFK är ett lag på uppgång och att det nya spelsystemet sätter sig mer och mer. Mot Älmhult blev det ett rejält bakslag.

– Vi startade ändå riktigt bra och under matchens första 25 minuter tycker jag att vi byggde vidare på spelet från förra matchen. Och då hade vi ändå gjort en del ändringar i laget.

– Efter 20 minuter fick Ardian (Berisha) ett friläge, som han missade. Och ett läge till som de räddade på mållinjen.

Efter det gick det snabbt. Pang, pang, pang och det stod 3–0 till hemmalaget, som inte hade haft något spel alls så långt i matchen.

– Allting gick så fort, man hann inte reagera. Direkt efter att de hade gjort sina tre mål hade vi läge att göra mål igen men missade. Efter det var det halvtid.

Vad pratade ni om i paus?

– Eftersom deras mål kom till efter individuella misstag kände vi ändå att vi hade chansen att vända matchen. Vi fokuserade på det just då.

Trots det stod det 5–0 efter 60 minuter och då var LFK ett slaget lag.

– Matchbilden var egentligen likadan hela matchen, vi höll i taktpinnen och Älmhult kontrade på oss. Vi slarvade för mycket framför deras backlinje och då kunde de ställa om. Vi klarade helt enkelt inte av att få till balansen på samma sätt som tidigare, sa Åberg.

Matchen avslutades med att Berisha fick göra sitt första mål sedan han kom till LFK, en vacker frispark rätt upp i krysset.

– Det var ett riktigt snyggt mål. Starkt av honom att hålla fokus i det läget och smälla dit den, berömde LFK-tränaren, som menade att hans lag borde ha gjort fler mål.

– Med normal utdelning hade vi gjort tre-fyra mål i den här matchen.

Nu drar det igång med tävlingsmatcher för LFK som spelar mot Astrio på fredag och Hyltebruk på söndag. Båda matcherna är i DM.

– Det gäller för spelarna att ta chansen, det är vad det handlar om. Men vi hade ett bra snack efter matchen och kommer att gå igenom den ytterligare. Nu kommer det ju vara poäng som står på spel, avslutade Peter Åberg.