Nej till åstädning men ja till mindre bly

LAHOLM Det är slut med att slå golfbollar i Lagan. Efter påpekanden från länsstyrelsen och miljökontoret stoppade Lions den sommaraktiviteten.

Men det finns annat skräp i ån som skadar naturen. Bly från sportfiskare.

Bertil Johnsson, Laholmspartiet, skrev i höstas en motion där han slog ned på sportfiskarnas spridning av bly från drag och sänken. LP-ledaren ville ge miljökontoret i uppdrag att inventera blyproblemet och dessutom ta fram en plan för hur Lagans botten kan rensas pådrag och sänken som fastnat.

Bertil Johansson jämförde med jakt där blyhagel stoppats och tyckte att kommunen som är engagerad i laxfisket sysslade med dubbelmoral.

Miljökontoret ger Laholmspartiet rätt i sak.

Blyspridningen från sportfisket är ett miljöproblem. Men eftersom blyet ligger rätt fast på åbottnen är det inga stora risker. I alla fall inte tillräckligt för att motivera en dyr inventering och städning.

Istället rekommenderades att kommunen borde agera för att minska blyanvändning bland fiskarna längs Lagan.

Samma inställning hade politikerna i miljö- och byggnadsnämnden. Det blir avslag på Bertil Johanssons motion, även om syftet är gott. Miljönämnden har heller inga egna förslag om hur det ska bli färre blysänken eller kanske till och med förbud att använda sådant i Lagan.

– Det är ju inte vår nämnd som styr fisket, men det kan bli en diskussion om vad vi kan göra när motionen behandlas i kommunfullmäktige, säger ordförande Ove Bengtsson (C).

Formellt ligger fritid och turism under kultur- och utvecklingsnämndens arbetsområde. I Lagan är det dock organisationen Laholms Laxfiske med Roland Gottfridsson (C) som bestämmer reglerna.

– Vi har haft det här uppe och sedan några år finns en rekommendation om att undvika bly i drag och sänken. Inför årets fiske har det blivit en ännu tydligare uppmaning om det, säger Roland Gottfridsson.

För länge sedan gjordes återkommande rensningar av ån med hjälp av dykare. På senare år har det inte skett .

– Vi har helt enkelt inte hittat några intresserade dykare, men vill gärna ha kontakt med sådana som kan tänka sig att plocka upp drag och sänken, säger laxfiskebasen.

I regelsamlingen för fisket i Lagan står det på hemsidan och informationsbladet som följer med fiskekort numera ” Använd blyfria drag och sänken. Tänk på miljön!”.