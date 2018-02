Fler praktikplatser i nytt avtal

Laholm Hos Röda Korset är glädjen stor över att snart kunna erbjuda dem som står allra längst från arbetsmarknaden en praktikplats. Totalt rör det sig om femton platser.

– Vi har under åren haft allt fler och fler som efterfrågar praktikplatser hos oss, säger Ing Britt Karlsson, kassör hos Röda Korset.

Som LT tidigare har skrivit har Röda Korset och kommunen ingått ett avtal om så kallat idéburet offentligt partnerskap. Syftet är att Röda Korset ska kunna erbjuda personer som annars har svårt att få ett arbete en möjlighet till sysselsättning och praktikplats.

– Röda Korset har tidigare tagit emot praktikanter och vände sig till oss för att få hjälp att ta emot fler. Från kommunens sida såg vi en vinning i det. Röda Korset är ett välkänt namn och människor känner en trygghet i det, säger Carl-Fredrik Stefansson, kommunens föreningskonsult.

Röda Korset har lång erfarenhet av att ta emot praktikanter. Sysselsättning finns både på mötesplats Kupan, Möbelmagasinet vid busstationen i Laholm och snart även inom en så kallad fritidsbank. Tanken är att tröskeln in till Röda Korset ska vara låg.

– Folk ska känna sig välkomna att jobba hos oss, säger Christer Walther, verksamhetschef för Röda Korset.

Laholms kommun satsar omkring två miljoner kronor om året under tre år på samarbetet. Just tidsaspekten är något som ofta lyfts som en fördel när det gäller så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP.

– Jag blev glad när jag hörde att det ska pågå under tre år. Det är en stor fördel. Jag utgår också ifrån att det finns en fortsättning för det här efter 2021, säger Christer Walther.

Även kommunen ser fördelar med samarbetet. Röda Korsets praktikplatser för just den här målgruppen är inget som kommunen kan erbjuda idag. Röda Korset har dessutom redan erfarenhet av den typen av arbete.

– Kraven är att det inte ska konkurrera med näringslivet, att initiativet ska komma från föreningslivet och att man ska sträva efter att skriva långa avtal, säger Carl-Fredrik Stefansson.

Nytt är också att Röda Korset ska starta en fritidsbank. Konceptet finns på flera håll i landet och innebär att den som vill kan få låna fritidsartiklar.

Det kan vara allt från skridskor och ridvästar till kubbspel och tält. Banken kommer att ligga på Östertullsgatan i Medborgarskolans gamla lokal.

– Det är som ett bibliotek fast för fritidsartiklar. Vi vill att det ska vara enkelt och tillgängligt, säger Marine Asplid, från Röda Korset, som hjälper till med att sjösätta fritidsbanken.

När verksamheten kan öppna är fortfarande oklart. Men senast hösten 2018 är det sagt.