Storbygge vid stationen

BÅSTAD Laholm med Allarp ligger före. Men nu råder byggfeber även i Båstad. Det första stora bostadshuset är uppe vid stationen. Vid nästa folkräkning ska Båstad passera 15 000-strecket.

Trots att tunnelbygget genom åsen och tågtrafiken blev försenad i många år hann inte Båstads kommun med. De första planerna på det som kallades Åstad kasserades i sent skede. När tågtunnlarna och stationen invigdes för drygt två år sedan var det fortfarande jordbruksmark. Nu delas åkrarna och ängarna av ett nytt gatunät. Ett bostadsområde kallat Tuvelyckan byggs. Under året beräknas 200 bostäder av de 250 som skulle in i kommunens första etapp bli klar. Beståndet är blandat, här finns hyresrätter, bostadsrätter och villor.

Det gemensamma är att kommunen inte är inblandad mer än som tillståndsgivare. Kommunala Båstadhem är inte på gång med en enda lägenhet kring stationsområdet.

– Det tyckte jag var konstigt när den förra ledningen bestämde att det skulle vara så, och jag tycker fortfarande det är märkligt, säger Båstads kommunalråd Bo Wendt.

Å andra sidan gick hans Bjäreparti nyligen emot ett förslag för en andra på Heden, närmast gränsen mot Laholm. Majoriteten vill ha blandad bebyggelse även där, villor, radhus och större hus med hyresrätter. Planen tillåter byggen upp till fyra våningar.

– Vi vill inte förändra karaktären i Hemmeslöv. Här har det varit stugor och villor. Det vill vi fortsätta med, motiverar Bo Wendt.

All mark som nu håller på att bebyggas nära stationen ägs av ett konsortium av tre bolag i byggbranschen som köpte av lantbrukare. De säljer i sin tur vidare till andra exploatörer och privata villabyggare.

Under hösten blir det första större huset färdigt. Torghuset med 72 hyresrätter ägs av fastighetsbolaget Casme. I bottenplanet är det öppet för handel och service. Byggbolaget MTA i Halmstad är entreprenör och en av delägarna till marken. Bolaget samtidigt stora husbyggen på gång inne i Båstad till Riksbyggen. Under senhösten ska det också bli inflyttning i 21 tvåvånings bostadsrätter, där den första raden med sju hus är uppe.

Vid Tuvelyckan är det också på gång med ytterligare två höga punkthus intill torget mitt emot stationshuset

– Där vet vi inte något om höjd och utformning eftersom vi har begärt en ändring av detaljplanen. Av någon anledning kom inte garage med i första planen, och det måste till för bostadsrätter även om många väljer tåget, säger Mats Johansson på MTA Bygg

Intill stationen finns dessutom ett 30-tal nya villor på gång. Här samarbetar markägaren med Derome, och det är bland deras kataloghus villaköparna får välja.

– Det är lite synd att kommunen släppt sina villatomter på Heden samtidigt. Det är en massiv insats med tanke på kommunens storlek, säger byggföretagaren, som ändå berömmer samarbetet med Båstads kommun.

– När vi köpte marken här pratade vi om att det skulle vara för 25 år framåt. Nu tror jag snarare att det handlar om fem till tio år, säger Mats Johansson.

Nyligen fick kommunen in en bygglovsansökan från ett mindre Ängelholmsföretag som driver förskolor.

Den tidigare smyckehandlaren Pär-Ola Pettersson sadlade för flera år sedan om och drog igång Ängelholms största förskola, Englakronan. I år öppnar han en ny förskola i Ödåkra och 2019 är det meningen att bolaget även ska ha en stor förskola nära Båstads station.

– Det blir fem avdelningar, cirka hundra barn. Det kanske inte blir en ren OB-förskola (obekväm arbetstid) som vi har i Ängelholm, men vi ska ha utökade öppettider som fungerar för pendlare, troligen 06 till 20.30, säger dagisföretagaren som jobbar ihop med fastighetsbolaget Backahill.

På Heden alldeles intill Allarp har Båstads kommun 89 villatomter. Ungefär 60 är sålda eller bokade och de första husgrunderna är på gång. För den andra etappen av området är det meningen att kommunen ska välja ut exploatörer som har de bästa förslagen före sommaren.

– Bedömningen är att det här blir 120-180 nya bostäder i blandad bebyggelse. Det mesta av det byggs troligen under 2019, säger Båstads planchef Olof Selldén.

I kommunens översiktsplan finns en siffra på 800 nya bostäder kring stationen och Hemmeslöv. Nu är de siffrorna reviderade. Prognosen pekar istället på cirka 550 inom en femårsperiod.

Men det byggs inte bara vid kusten. Även i närbelägna Östra Karup händer det saker. Här är det på gång både nya villor och nya hyresrätter genom Örkelljungaföretaget Gösta Bengtsson.

Det är inte bara bostadsbyggare som söker sig ut från Båstad mot ny väg och järnväg. Kommunen diskuterar med flera företag som vill ha nya lokaler i bra läge. Bland de första är Beslag Design.

– Vi tror inte så mycket på vanlig handel kring stationen, Däremot annan service, kanske matställen, frisörer och liknande. Vi har redan stor inpendling. även från Laholms kommun mot Entré Båstad där bland annat Willys redan finns, förklarar kommunens planchef.

Men en av de stora viktiga frågorna kring var nya familjer väljer att bosätta sig är inte löst. Täta tågavgångar och ny förskola lockar, men grundskolan vållar stora frågetecken. Det är överfullt i skolorna på båda sidor av kommungränsen. Än så långe är det långt från något skolbygge i Båstad.