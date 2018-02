Paviljonger ska ge fler förskoleplatser

Laholm Kommunfastigheter har sökt permanent bygglov för två paviljonger vid Blåkullaskolan.

Frank Bylund, som är teknisk chef på Kommunfastigheter, lämnade in ansökan om permanent bygglov till kommunen förra veckan.

Sedan något år tillbaka råder en stor brist på förskoleplatser inne i Laholm. Laholms kommun har tidigare begärt utbyggen både vid Glänningesjö och Blåkulla. Nya Glänningeskolan ska stå klar höstterminen 2019. Under tiden den nya förskolan byggs är kommunens lösning att hyra in paviljonger som placeras väster om Blåkullaskolan.

Förra året kunde det allra mest akuta behovet av förskoleplatser klaras genom att en paviljong sattes upp under försommaren. Under senhösten byggdes ytterligare några avdelningar för att undvika en liknande kris denna vår.

– På Blåkulla står i dagsläget två hyrda paviljonger. Ytterligare några planeras till Slåttervägen. Detta beror på fler barn, säger Frank Bylund.

Kommunfastigheter har tidigare sökt permanent bygglov för paviljongerna vid Blåkullaskolan. Under de senaste 15 åren har förskolan bedrivits i byggnader med tidsbegränsat bygglov.

– Ansökan om bygglov har gjorts för att visa att paviljongerna inte ska stå i all evighet, säger Frank Bylund.

Tidigare har Kommunfastigheter hävdat att kostnaden på 26 miljoner för att renovera förskolan inte är försvarbar. Dessutom tillkommer kostnader för att hyra tillfälliga lokaler. Kostnaden för ett nybygge beräknas ligga på 62 miljoner.

Även om det inte är klart vilket alternativ som väljs, står det klart att barnen måste evakueras. Utflyttningen kan tidigast ske hösten 2019. BUN anser därför att paviljongerna måste till när den nya förskolan byggs.

– I dagsläget har inget beslut fattats. Ska Blåkulla renoveras måste barnen där evakueras, säger Frank Bylund.