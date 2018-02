Hon är pådrivaren i VVK

våxtorp Efter två säsongers uppehåll från volleybollen är Malin Hantoft tillbaka i Vindrarps VK.

Och vilken injektion 22-åringen har blivit. Med energi i överflöd och en härlig inställning har hon blivit en riktig pådrivare i VVK.

– Man blir mer mogen när man är ifrån det lite. Jag har insett att det går inte att vara på topp i varje match utan det handlar alltid om att göra nästa boll ännu bättre, säger Malin Hantoft.

Talangen har alltid funnits där hos Hantoft, som tidigare spelat i Hylte/Halmstad. Men de senaste två åren har 22-åringen inte spelat då hon inte kunnat kombinera jobb med träning. Inför årets säsong var Hantoft tillbaka i Vindrarps VK, och vilket nyförvärv hon visat sig vara.

– Jag är en av de mest träningsvilliga i laget och eftersom jag har varit ifrån volleybollen i två år har det blivit ett extra go. Det är ännu roligare att spela nu, berättar hon.

VVK har gjort en bra säsong så här långt, ligger tvåa i division 2 västra och var nära att kunna ta sig upp till division 1.

– Det är ett gött gäng. Många har en härlig träningsanda och det har skapat en härligt go i laget.

– Och så har vi extremt kul när vi spelar, vilket ger resultat. Vi säger oftast efter våra matcher att det var vår bästa match för säsongen. Det säger en hel del och är en väldigt kul utveckling.

Trots andraplatsen i serien är vinnarskallen Hantoft inte enbart besviken med placeringen.

– Veddige ligger ovanför oss och de har ju satsat hårt för att gå upp i division 1 igen.

– Trots det tycker jag att vi har presterat grymt bra mot Veddige och var nära att besegra dem.

Var ligger styrkorna i ert lag?

– Vi ger aldrig upp. Vi har inte det starkaste laget på pappret, men vi har spelarna som kämpar mest för att ta varje boll.

– Jag hade jättegärna gått upp i ettan, men tar vi en seger i sista matchen blir vi åtminstone tvåa.

Vad har laget utvecklat under säsongen tycker du?

– Det är svårt att säga. Jag kom in lite sent och då reagerade jag mest över att oj vad bollen går snabbt, skrattar hon.

– Jag har inte tänkt så mycket mer på det mer än att jag själv har velat utvecklas.

Din egen säsong, hur har din utveckling sett ut?

– Med tanke på att jag har haft uppehåll i två år har det verkligen gått uppåt. Det är chockerande hur bra jag har varit på serven. Det är skönt att se att den inte försvann, men det är nog lite som att cykla.

– Vad gäller de andra delarna, som till exempel försvar, är jag mer stabil än för två år sedan. Överlag är jag i närheten av där jag var för två år sedan.

En som är väldigt nöjd med Malin Hantoft är hennes tränare, Daniel Skogsberg.

– För det första är Malin väldigt energifull, det är en pådrivare som alltid är positiv. Hon är otroligt stöttande mot alla och det är viktigt framförallt för våra yngre spelare, säger Skogsberg.

Vad har hon utvecklat?

– Senast jag såg henne var för sex-sju år sedan, skillnaden är att hon tar för sig mer nu. Anfallsspelet har hon utvecklat, men hennes bästa egenskap är försvarsspelet. Hon ger sig aldrig, det är den typen av spelare man älskar att ha i sitt lag.

Malin Hantoft själv är väldigt blygsam, men säger så här om sin tränares beröm.

– Det är jättekul att höra så klart.

När man pratar med Malin Hantoft märks den glada och positiva energin direkt. 22-åringen har inte långt till ett skratt och verkar ha en härlig distans till sin idrott.

– För att vara den vinnarskalle jag är så är jag förvånansvärt glad på plan. Jag är extremt tävlingsinriktad och när jag var yngre var det lätt att jag gick ner mig om jag gjorde en sämre match. Nu blir det ett snabbt slag med foten i marken och sedan blir det ett leende på läpparna inför nästa boll, säger hon och avslutar.

– Om man tänker så blir allt mycket lättare.