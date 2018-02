K/HFF gruppetta efter vinst på isen

laholm Kornhult/Hishult FF besegrade Hasslövs IS i en fotbollsmatch som spelades delvis på is. Det var i den andra perioden, förlåt, halvleken som K/HFF på riktigt kopplade greppet och vände till en 4-2-seger.

– Helt klart vår bästa halvlek i år, kommenterar K/HFF-tränaren Johan Nilsson, vars lag nu är klara för semifinal i allianscupen.

Hasslöv inledde starkast på den förminskade konstgräsplanen på Glänninge.

– Vi fick flytta fram ena målet till straffområdeslinjen på grund av underlaget, förklarar HIS-tränaren Håkan Magnusson som var nöjd med de inledande 30 minuterna.

– Den halvtimmen såg riktigt bra ut. Vi håller på att bygga ett spel och lyckades väl med det i början av matchen. Både vårt presspel och spel på offensiv planhalva var jag väldigt nöjd med.

Därefter skedde en scenförändring. HIS började slarva och spelet jämnades ut. Efter halvtidsvilan tog K/HFF tog över allt mer. Hasslövs 1-0-ledning i paus vändes till 2-4 när slutsignalen ljöd.

– I halvtid pratade vi om att sätta högre press. Det gav resultat och vi har total dominans i andra. Det tar 25 minuter innan de är på vår planhalva, säger Nilsson.

Trots en fjärdedel kortare plan fanns det isiga ytor där matchen spelades.

– Framförallt på kanterna var det halt. Vi åkte på tre skador, där minst en var en följd av isen, konstaterar Magnusson.

HIS-tränaren var extra nöjd med Emil Hermansson (som var en av dem som fick kliva av på grund av skada), Viktor Svensson och 15-åringarna Liam Ekvall och Emil Dafteke.

– Trots förlusten ser det ändå ljust ut. Vi jobbar med vårt anfallsspel och fick se en liten stund av det. Det är tidigt på året, ge oss några månader så får ni se mer, lovar Magnusson.

Johan Nilsson lyfte fram hela laget efter segern.

– Alla ska ha beröm för andra halvlek. Vi byter fem spelare och det kommer in några yngre killar som gör det fantastiskt bra.

I och med segern går Kornhult/Hishult rent och slutar på första plats i grupp A. Nu väntar semifinal mot Laholms FK:s U16-lag.

– Vi har sett det här som träningsmatcher men självklart är det positivt med segrar och avancemang, avslutar Nilsson.

Målskyttar HIS: Självmål, Springhar Hotak.

Målskyttar K/HFF: Fredrik Junefalk 2, Johan Nilsson 2