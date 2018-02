LFK föll trots bra prestation

laholm I Laholms FK:s första träningsmatch för säsongen stod man för en bra insats mot ett meriterat lag.

IS Halmia vann visserligen med 2–1, men LFK-tränaren Stefan Johansson var ändå nöjd med insatsen.

– Jag är ganska nöjd. Oavgjort hade känts bra, men 2–1 till Halmia känns ändå som ett lagom resultat på något sätt, sa den årsfärske LFK-tränaren.

Efter en försäsong utan matcher var det äntligen matchdags för LFK. Hemmalaget, topplag i division 1 förra säsongen, startade piggt och tryckte tillbaka det för dagen svartklädda LFK. Ledningsmålet kom i mitten av den första halvleken.

– Vi hade lite oflyt. Målet kom efter hörna där bollen touchade en av våra spelare, sa Johansson.

Halmia hade det mesta av spelet i den första halvleken, men hade ändå svårt att skapa några målchanser.

– De hade mycket boll, men vi fick ändå hyfsat stopp. De skapade inte mycket lägen, men hade en hel del hörnor i den där vevan.

Efter hemmalagets ledningsmål kom LFK igång mer och mer.

– Vi fick till lite mer offensivt spel tycker jag. Vi vågade mer och kom igång helt enkelt.

Då kom kvitteringen logiskt för Laholms FK. Strax före paus slog Malin Schibli till på frispark.

– Louise (Thulin) kom igenom, blev neddragen och Halmia åkte på en utvisning.

I träningsmatcher brukar lag som fått spelare utvisade få sätta in en ersättare, men enligt nya regler får man inte längre göra det.

– För vår del hade de gärna fått sätta in en ny spelare. Men det var kanske bra både för oss och för Halmia att testa på att spela efter de förutsättningarna.

I den andra halvleken hade Laholms FK mycket boll och styrde spelet under långa stunder.

– Vi var det bättre laget. Kanske skapade vi inte jättemycket chanser, men vi borde ändå ha kunnat göra något mål till, berättade Johansson.

LFK hade mest boll, men det var hemmalaget som skapade flest chanser.

– De var vassa på omställningar och det var där de skapade farliga lägen.

Med en kvart kvar gjorde hemmalaget 2–1 och situationen som föregick målet var Stefan Johansson inte nöjd med.

– Vi var lite för veka där. Deras spelare fick promenera in och placera in bollen. Det var för simpelt.

LFK hade sedan ett par chanser att kvittera, men matchen slutade 2–1 till Halmia.

– Sett över hela matchen tycker jag att vi stod bra bakåt. Vi släppte inte till mycket heta chanser, att de får hörnor kan ju hända.

– Vi tappade bollen för lätt ibland i våra uppspel och det var så vi fick omställningar emot oss.

Trots det fanns det mycket att vara nöjd med.

– Vårt innermittfält var riktigt bra och kommer bara att bli bättre. Och spelarna som hoppade in gjorde det väldigt bra, det bådar gott inför framtiden, avslutade Stefan Johansson.