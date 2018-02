Vindrarp straffat till slut

Volleyboll Det blev onödig förlust för Vindrarps VK:s herrar när Tuve kom på besök. Trots ledning 2-1 i set föll VVK med 3-2.

– En poäng är bättre än ingen. Tyvärr är vi för inkonsekventa i vårt spel för att vinna, säger VVK:s tränare Christoffer Bertilsson.

Vindrarp har haft svårt att komma igång i matcherna under hela säsongen och så även denna gång.

– Det är lamt i första set. Det är tyvärr något som hemsökt oss under en längre tid. Vi servade dåligt och var inte konsekventa i vårt spel. Tuve är konsekventa under hela matchen. De gör sin grej fullt ut, säger Bertilsson.

I andra set kom Vindrarp ut som ett nytt lag. Man tog tag i spelet från start, hade bättre servepress och tvingade Tuve till svårare bollar. VVK ledde setet tryggt från början till slut.

Även i tredje set såg VVK stabilt ut. Många spelare tog ansvar och bidrog. Ingenting talade för att Tuve skulle komma tillbaka i matchen.

– Vi gör det bra. Vi kommer upp i nivå och visar att vi är ett bättre lag än Tuve. Tyvärr är våra Dalar lika djupa som våra toppar i den här matchen, säger Bertilsson.

VVK gick ifrån även i fjärde set och allt tydde på 3-1-seger till de rödvita. Då stukade viktiga Joel Lindberg foten och tvingades utgå. VVK tappade fart i sitt spel och Tuve tuggade sig ikapp.

Vid känsligt läge i matchen – underläge 23-21 dömdes en boll ut av domaren, trots att den med marginal var innanför linjen och VVK hämtade sig inte.

– En sådan sak ska inte göra att vi tappar setet eller matchen. Det ska vi ha marginal för, säger Bertilsson.

Skiljesetet var jämnt men det var till slut gästerna som drog det längsta strået och fick jubla i Våxtorpshallen.

– Det är lite av ett lotteri i skiljeset. Tyvärr går vi ner oss en del i fjärde set medan de maler på. När Joel utgår tappar vi dessvärre allt.

– Vi tappar stabiliteten i laget. Joel är viktig i tajta lägen. Han har rutin, karaktär och driver på. Det blir nervöst och vi tappar matchen.

Från att ha varit ett lag gick VVK till att bli beroende av en spelare. Ingen klev fram och ville ikläda sig rollen som matchvinnare. Tränare Bertilsson manade till aggressivitet men det var ett passivt hemmalag som fick se matchen glida dem ur händerna.

– Servemottagningen sker lite längre bak, det går lite långsammare i passningarna och vi går inte på bollarna.

– Istället för att vilja avgöra själva väntar vi på att de ska göra misstag. Ingen kliver fram och det är tyst på plan. Samtidigt gör Tuve det bra. De håller en jämn nivå under hela matchen.

– Att vi inte är konsekventa i vårt spel gör att vi tappar set i varje match och någon gång blir man straffad. Vi hade chansen men tog inte den, säger Bertilsson.

VVK är kvar som tabelltrea bakom Engelholm och Falköping B.

Bäst i VVK i matchen mot Tuve var liberon Jon Lindén.

– Han gör det bra både i försvar och mottagning. ”Bosse” (Daniel Skogsberg) är också bra, säger Bertilsson.

I nästa match väntar toppmöte mot just tabelltvåan Falköping B. Då gäller det att VVK håller en jämnare nivå från start.