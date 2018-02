Sommarspelen intar Karsefors

Laholm I sommar bjuder Laholms Sommarspel in till teaterfest vid festplatsen i Karsefors.

I den natursköna miljön bjuder föreningen in till tolv spelningar under fjorton dagar.

– Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda kommunens invånare på ett sommarspel igen, säger Monika Schramm som står för både manus och regi.

Föreningen Laholms Sommarspel har precis klivit upp ur startblocken för sommarens teateruppsättning. I helgen samlades intresserade människor för ett upptaktsmöte och runt 40 personer hade letat sig till Campus Laholm för att erbjuda sina tjänster som skådespelare, musiker, dansare, scenarbetare med mera.

– Det är sommarens tuffaste jobb, men det är också det roligaste. Vi skulle behöva några fler killar och män. Skriv gärna det i tidningen, säger ordföranden Åsa Hansson som ansvarar för det praktiska kring sommarspelet.

Sommarens uppsättning spelas på festplatsen i Karsefors och det ser gänget mycket framemot.

– Vi tycker det är en perfekt spelplats. Vacker miljö, forsen bredvid och dessutom är dansbanan täckt med tak. Helt fantastisk på sommaren, säger Åsa Hansson.

Manusskaparen och regissören Monika Schramm kan bara hålla med.

– Vi kommer vara skyddade från regn och rusk. Det känns bekvämt.

Den gamla dansbanan är inte bara en plats för skådespel. Den har dessutom en central plats i själva berättelsen, som precis som vanligt när det gäller sommarspelen speglar Laholms kommuns historia.

– Lagan var en gräns mellan Ysby och Ahla och på dansbanan yttrade sig ofta byfejder. Kanske att vi kommer att bjuda på ett slagsmål i sommar, säger Monika Schramm kryptiskt.

Spännande! Har du regisserat actionscener tidigare?

– Haha, vi drar det kanske inte så långt som till filmaction. Vi får nog hålla det på en lite lugnare nivå, säger Monica Schramm.

2018 års sommarspel skildrar i grunden en olycklig kärlekshistoria som utspelar sig i boendesamhällets miljö. En berättelse om hur arv, skam och heder ställer sig i vägen för kärleken.

Monika Schramm berättar att huvudpersonen är en ung flicka som av ovanstående anledningar drabbas av svårigheter när hon vill gifta sig med mannen hon älskar. Mannens släktbakgrund sätter käppar i hjulen.

– Man kan säga att han är brännmärkt av samhället på grund av sin fars synder, berättar Monika Schramm.

– Det finns någon form av tragik i berättelsen. Men vi kommer genom dansen och musiken också få in lusten och livsglädjen.

Kopplingen till dagens moderna samhälle och en aktuell fråga om tvångsgifte speglas också i föreställningen.

– Vi förfasas i dag över att nya invånare i vårt land till exempel åker hem över sommaren och kommer tillbaka som bortgifta. Det är faktiskt inte så längesen det var arrangerade giftermål i Sverige också, säger Monika Schramm.

Preliminärt premiärdatum är den 1 juli och fram till dess står det många timmar av repetitioner och förberedelser på schemat.

– Det klart att det blir mycket arbete. Eftersom alla medverkande är amatörer gäller det att hitta ett sätt som gör att vi är så effektiva som möjligt under våren, säger Monika Schramm.

Vad kan publiken förvänta sig?

– De kommer att få se en fartfylld och färgglad föreställning som kommer att ge upphov till många skratt och tårar och även en och annan tanke. Men det känns väldigt roligt att kunna erbjuda kommunens invånare på ett sommarspel igen.