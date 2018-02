Nu slutar Gunilla – efter nästan 40 år

laholm Efter nästan 40 år i Lilla Tjärby IK är det nu slutjobbat för Gunilla Nilsson.

75-åringen har varit ordförande, kassör och sekreterare och var dessutom med och bildade klubben 1979. Men nu är det alltså över.

– Det känns rätt så bra att lämna över till de yngre. Jag har inga barn eller barnbarn kvar i klubben och det känns som att jag har gjort mitt, säger Gunilla Nilsson.

Lilla Tjärby bildades 1979 och med då var Gunilla Nilsson. 75-åringen har varit med hela vägen fram till nu.

– Jag kom in i styrelsen ganska fort. Den som valdes till kassör flyttade efter ett halvår och då övertog jag det. Där var jag nog i åtminstone fem år, säger Gunilla, och fortsätter att berätta om varför klubben startades från första början.

– Det började att flytta in en hel del yngre familjer som hade barn i skolåldern och istället för att de skulle köras ner till Ränneslöv tyckte vi att det var bättre att de stannade här.

Efter tiden som kassör gick Nilsson över till att bli ordförande. Under Gunillas tid på ordförandeposten stod hon och föreningen inför framförallt en stor utmaning: det bestämdes att det skulle byggas järnvägsräls över LTIK:s dåvarande träningsanläggning i Köpinge.

– Det hade diskuterats rätt länge om att dra järnvägen där, men beslutet drog ut på tiden. När beslutet väl kom gick det otroligt fort.

– Plötsligt stod vi där utan fotbollsplaner.

Men mycket tack vare en oerhört driven Gunilla Nilsson löste sig allt till slut.

– Under ett par år fick vi hyra in oss på olika ställen i kommunen. Det var hemskt jobbigt, men sedan blev det jättebra till slut med vår nya anläggning.

– Hade vi inte kommit ifrån Köpinge tror jag inte att klubben hade funnits idag.

Parallellt med jobbet har Gunilla även varit drivande i klubbens gymnastiksektion. Än idag har 75-åringen hand om en gympagrupp hemma i Mellbystrand.

– Det är väldigt stort intresse och hur skoj som helst, berättar hon.

Att idrottsintresset är stort råder det inga tvivel om. Tillsammans med sin syster hjälpte Gunilla till att starta upp Laholms FK:s damlag en gång i tiden.

– Alla byar runtomkring hade ett damlag, men inte LFK. När jag och min syster åt lunch med Jan Christer Andersson (dåvarande LFK-ordföranden) sa vi till honom att det inte var klokt att LFK saknade ett damlag. Han lovade att ta upp det och sedan fick vi klartecken att köra igång.

Du är hedersmedlem i LTIK, vad betyder det för dig?

– Det är trevligt att bli uppmärksammad och att känna att man har betytt något för klubben.

Vad har varit roligast med att jobba i klubben i så många år?

– Glädjen att se inverkan idrott har på ungdomarna. Speciellt nu när så många sitter inne och inte aktiverar sig.

– Det är jätteroligt att jobba med ungdomarna och dela med sig av sina erfarenheter.

Vilka råd kan du ge till andra inom föreningslivet?

– Det är lätt att tänka att man alltid har gjort på ett visst sätt och fastna i det. Man måste våga ändra på sig och följa med i utvecklingen.

75 år gammal har Gunilla Nilsson inga planer på att trappa ner i övrigt.

– Jag har så fullt upp att tiden inte räcker till. Så länge man orkar och kan ska man vara aktiv, avslutar Gunilla Nilsson.