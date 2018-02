Veingecupen gick i mål

Markaryds IF vann äldsta klassen – P02.

Futsal Det blev mycket Småland under Veingecupens andra spelhelg. Markaryds IF vann såväl P02-klassen som P04-klassen. P03-klassen vanns av Strömsnäsbruk. I P08 fick Halmstads BK och IS Halmia motta Fairplay-pokaler. De yngsta födda 2010 fick medaljer allihop.

Cup-arrangerande Genevad/Veinge IF var nära medaljer. VGLT slutade fyra både i P04 och P03.

VGLT svart gjorde bra ifrån sig och vann sin grupp.

– Det var väldigt jämnt bland alla lag i -04-klassen. I princip inga stora resultat, säger cupgeneral Ola Carlsson.

Sedan tog det dock stopp i semin. LGM (Långås, Glommen, Morup) vann i sudden.

– Vi tog ledningen med 1-0 tidigt. Sedan kvitterade de efter åtta, nio minuter. Det tog nog bara en minut in i förlängningen innan de avgjorde, säger Carlsson.

Astrio blev för svåra i matchen om tredjepris.

– Killarna hade svårt att ladda om. De var riktigt deppiga efter förlusten i semin. Det är något vi får jobba på.

I finalen vann Markaryd rättvist efter förlängning mot LGM.

– För vår del i VGLT P04 var det nog den bästa Veingecupen hittills, för båda våra lag.

I P08-klassen kämpade 16 lag på ett tappert vis. VGLT, Knäred och LFK (svart och vit) representerade kommunlagen.

Fairplay-pokalerna gick till HBK blå i Pool A och IS Halmia röd i Pool B.

– Det är jättesvårt. Alla sköter sig bra. Men de som får pokalen blir glada.

I den äldsta klassen var det som vanligt lite svårare att locka lag. LFK ställde upp med två lag och VGLT med ett. De kämpade mot Lidhult och Markaryd. Det sistnämnda laget drog till slut det längsta strået. LFK slutade tvåa och fyra i klassen.

I den yngsta klassen hade LFK och Hasslöv/Skottorp med två lag var och VGLT ett. Som vanligt var det sevärt för de månghövdade på läktaren. Telningarna bjöd på stor underhållning och som seden säger tilldelades samtliga spelare medalj.

I P03-klassen hade VGLT med två lag och Våxtorp ett. VGLT svart gick till semifinal. Det blev bronsmatch för de lila som hade grepp om Centern och ledning med 3-1. Det blev dock slutligen förlust med 5-3. Strömsnäsbruk vann klassen.

Som helhet har Veingecupen 2018 varit en succé.

– En klassiker – ett av de bästa åren, när det gäller allt. Det har spelats bra futsal och uppförandet har varit kanon.

– Dessutom har många ställt upp och hjälpt till på ett jättebra sätt. Det är ett väloljat maskineri, säger Carlsson.

– Det är dubbla känslor när det är slut. Det är skönt men samtidigt vemodigt att det är ett helt år till nästa gång.