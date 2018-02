Medborgartryck på nytt hopptorn i Glänninge sjö

LAHOLM Nytt fast femmeterstorn vid badplatsen! Få frågor verkar engagera så som badplatsen vid Glänninge sjö. Medborgarna går inte i takt med de styrande.

I slutet av förra veckan hade den nybildade facebook-gruppen Hopptorn i Glänninge sjö över 1 200 medlemmar.

– Jag hade aldrig trott att det skulle sprida sig så. Målet var 700, tio procent av de som bor på cykelavstånd, konstaterar Jonas Neville Ozolins, som tillsammans med Annika Johansson drog igång kampanjen.

Kravet är att kommunen ska tänka om kring moderniseringen av badplatsen vid Glänninge sjö. Egentligen skulle den ha gjorts redan förra sommaren, men planering och upphandling drog ut på tiden. Sedan räckte inte pengarna.

Tanken att göra badet tillgängligt för alla oavsett om de kommer med rullstol eller med barnvagn på sandstranden verkar gillas av alla. Däremot anser deltagarna i facebook-gruppen att kommunens politiker och konsulter hamnat helt fel när det gäller ersättningen för det söndersågade gamla hopptornet.

Ett hopptorn som dessutom blivit känt landet runt eftersom det varit med i en vinjett till TV4-nyheterna.

– Tornet måste vara fast förankrat i pålar, inte stå på en liten flotte som tas in vintertid. Och det ska vara lika högt som det gamla, fem meter från plattformen. förklarar Jonas Neville Ozolins.

När han får frågan om varför en sådan här ganska oviktig sak kan engagera så många handlar det om känslor och egna erfarenheter:

– Badet vid Glänninge sjö har varit en naturlig samlingspunkt för generationer. Jag var där med min far, jag var där under ungdomstiden, och nu åker jag dit med min lille son som kan plaska i kanten innanför bryggorna. Det är lite av öppen fritidsgård, något för alla åldrar,

Med de motiveringarna applåderar han att kommunen satsar på den lilla centralt belägna badplatsen. Men det får inte bli något flytande gungande hopptorn där översta plattformen bara ligger tre meter över ytan.

– Jag köper argument om säkerhet, men det borde vara ännu säkrare med ett stadigt fast torn. Då blir det inget gäng med ungdomar som försöker gunga omkull det. Har det inte hänt några olyckor med det gamla tornet under 60 år borde det inte vara några större risker med ett nytt bättre som är lika högt.

Ett problem är att kommunens budget inte räcker. Det fattas redan 350 000 på den miljon kommunen hade. Att platsbyggda ett större och förankrat hopptorn skulle troligen bli ännu dyrare.

Även om kommunfullmäktige sätter av mer pengar blir det antagligen en sommar utan hopptorn.

– Det är värt att vänta på något som är bättre och vad laholmarna vill ha. Om det blir riktig vinter igen går det dessutom inte att sitta på hopptornet och snöra skridskor om de väljer en flotte, säger Jonas Neville Ozolins.

Inom facebook-gruppen har det redan tagits fram förslag och priser på vad det kan tänkas kosta med ett nytt fast torn lika högt som det gamla. I texterna finns det också lite klacksparkar om att det nog inte handlar om pengar med tanke på kostnaderna för sommarens beachvolleyboll och cykelfest.

Kommunalrådet Elisabet Babic (M) har tagit intryck av uppropet för ett nytt femmeterstorn:

– Frågan väcker känslor och jag kan tänka mig att förslaget ändras. Första steget är att ta upp det i min partigrupp och så vill jag se en prislapp. Hopptornet verkar vara en bra fråga för medborgardialog, säger kommunstyrelsens ordförande.