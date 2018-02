IBK Puma tappade poäng

Innebandy Scenariot upprepar sig gång på gång. Puma spelar bra innebandy men gör inga enkla mål och tappar därför poäng.

– Det är kul att spela, vi spelar ju bra. Men det är tråkigt att vi inte kan göra mål och att vi tappar poäng, säger tränare Kristoffer Råsäter efter 6-6 mot Halmstad 4.

Halmstad 4 är ett lag som Puma normalt sett ska slå. Våxtorpslaget var dock lite trögstartat i den första perioden.

– Det blir inte samma uppladdning med en match mitt i veckan. Passningarna sitter inte på bladet. Samtidigt ska inte det göra att vi inte gör mål. Vi ska vinna det här ändå, säger Råsäter.

Johan Persson gav Puma ledningen men det var Halmstad som gick till pausvila i ledning med 2-1.

I den andra perioden small det omgående. Tre gånger om. Och Halmstad hade gått upp till en oväntad 5-1-ledning. Puma var i brygga.

– Otroligt! De har tre skott och alla går in. Vi får jobba stenhårt för våra mål och de får väldigt billiga, säger Råsäter.

Pumaspelarna tog sig dock samman och inledde en synnerligen stark upphämtning.

– Trots att vi låg under med fyra bollar kände vi att vi var det bättre laget och det var mycket tid kvar.

Råsäter själv reducerade till 2-5. Johan Persson gjorde 3-5 på inövad frislagsvariant och innan den andra pausen hann även Rasmus Torstensson trycka in 4-5.

Det var match inför tredje och ett tunnare Halmstad var ett jagat lag. Puma hade dock förtvivlat svårt att få in bollen trots flera bra lägen.

Det var till slut lagkaptenen Robin Nilsson som drog in kvitteringen från håll efter 9:23.

Fyra minuter senare gjorde Johan Persson sitt tredje mål i matchen och vändningen fram till 6-5 för Puma var ett faktum.

– Där tror man ju att vi ska ta det. Vi har en bra känsla i laget och lägen att göra fler mål.

Men det var Halmstad som fick sista ordet. Gästerna lyckades fått till en kvittering efter 16:34 och mer hände inte i matchen.

– Typiskt! Vi missar att täcka skott och de får ett billigt mål till. Halmstad är absolut inte dåliga men vi är klasser bättre och i tredje perioden får de ju knappt låna bollen, säger Råsäter.

Puma har haft problem att göra mål och förvalta lägena under hela säsongen.

– Det är egentligen bara en match vi har fått det att lossna ordentligt. I övrigt får vi kämpa stenhårt för att få in bollen. Är det inte målvakten så skjuter vi i ramen. Det kanske sitter där någonstans i bakhuvudet, säger Råsäter.

– Vi kan inte ändra så mycket taktiskt och spelmässigt. Alla gör vad de ska, vi spelar bra innebandy och det är kul att spela, fortsätter han.

Pumas andralina med just Råsäter och tremålsskytten Johan Persson var bra mot Halmstad.

– ”Pärs” (Persson) gör det riktigt bra och utan att låta för divig så gör hela vår lina det bra i den här matchen. Men frånsett första perioden gör alla vad de ska, förutom mål, säger Råsäter.

Puma är trea i tabellen bakom ettan Halmstad 3 och Vinberg 2.

– Vinberg gnuggar väl händerna nu när vi tappade poäng. Fyra matcher återstår. Vi får se till att vinna dem så får vi se hur långt det räcker, avslutar Kristoffer Råsäter.

Mål Puma: Johan Persson 3, Kristoffer Råsäter, Rasmus Torstensson, Robin Svensson