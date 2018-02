Positiv insats trots förlust

Fotboll Laholms FK hade det rörigt inför matchen mot Hittarps IK. Flera spelare saknades av olika anledningar. Men de som spelade gjorde det bra. Hittarp vann med 2-1 efter ledning 1-0 i paus.

– Det såg bättre ut än förväntat. Både defensivt och offensivt, säger LFK:s tränare Peter Åberg.

Matchfakta Träningsmatch, herr

Laholms FK-Hittarps IK 1-2 (0-1)

Mål LFK: Melvin Sjöland

Domare: Semir Rujovic, Varberg

Med flera spelare ur A-truppen försatta ur spel fanns det en viss oro i LFK inför matchen mot Hittarp, som ifjol var ett topplag i division 2. Denna oro var dock obefogad. LFK visade att det finns bredd underifrån, där spelarna är både skolade och i fas fysiskt.

– Flera av killarna som är med idag spelade i U17 eller division 7 ifjol. Jag tycker att vi gör det bra efter förutsättningarna, säger Åberg.

Matchen inleddes i ett högt tempo och det var bra spel åt båda håll. Ganska snabbt kopplade dock Hittarp ett visst grepp om matchbilden. Men LFK var organiserat och låg bra i positionerna.

– Det var bra tempo och båda lagen tryckte på framåt, säger Åberg.

Hittarp hade två bra möjligheter där Rasmus Lundgren i LFK-kassen kom ut och täckte av bollarna.

– Hittarp får sina lägen när de norpar bollen från oss i vår uppspelsfas. I det uppställda försvarsspelet kommer de inte igenom oss, säger Åberg.

Det var just när LFK missade ett uppspel där man blev straffade och fick 1-0 i baken. Bollen slogs in framför mål och förpassades i nät bakom Lundgren.

– Inte mycket att säga om. De bryter, kontrar och kommer in och gör mål.

LFK:s bästa chans i den första halvleken hade Otto Nilsson. Men han fick inte bollen under ribban i öppet läge.

Hittarp hade mer boll matchen igenom.

– Men vi har också perioder som är bra, säger Åberg.

Lundgren fortsatte att göra det svårt för Hittarps avslutare genom att läsa spelet bra, komma ut, göra sig stor och tvinga motståndarna till dåliga avslut.

LFK fick en dubbelchans men både Lucas Ragnarsson och Otto Nilsson fick ingen riktig skjuts i avsluten.

LFK kunde ändå kvittera via ett fint anfall där Otto Nilsson visade tydligt att han ville ha bollen och fick en bra passning på djupet av Alfred Karlsson. Nilsson vann kampen, klev in i banan och serverade osjälviskt Melvin Sjöland, som höll i och tryckte in 1-1.

– Ett perfekt mål på ett inövat anfall, säger Åberg belåtet.

LFK bytte ut etablerade Erik Pålsson, Lucas Ragnarsson och Alfred Karlsson i andra halvlek. Adam Vernersson (-00), Fabian Bader (-02) och Viggo Dahl (-01) från Akademin ersatte. Då fanns redan Oscar Liedman (-01) och Melvin Sjöland (-02) på plan.

– Vårt lag är väldigt ungt på slutet och med en nykomponerad backlinje visste vi att det skulle bli svårt att stå emot. Men vi håller ändå ihop det bra, säger Åberg.

Med fem minuter kvar att spela gjorde Hittarp 2-1 när ett inspel placerades i nät. LFK lyckades aldrig skapa någon möjlighet att kvittera.

– Jag är nöjd. Jag tar den här prestationen och det här resultatet alla dagar i veckan. Vi brukar ha svårt mot Hittarp. De ligger längre fram än oss och har en stomme där spelarna är mellan 25 och 30 år gamla. Men det är inte så att de rinner igenom oss, säger Åberg.

Rasmus Lundgren, Erik Pålsson och Alfred Karlsson var toppar i en stabil laginsats.

– De erfarna spelarna tar stort ansvar rakt igenom och hjälper sina yngre lagkamrater på ett bra sätt. Sedan är det ingen som är hundraprocentig offensivt. Men jag gläds över vårt fina mål, avslutar Åberg.