Knäred

Under torsdagen, 9-18, bröt en tjuv sig in i en bostad på Björkeredsvägen i Knäred.

Intrånget skedde genom en altandörr och tjuven fick med sig två bärbara datorer och en tv-spelskonsol.

Tips eller upplysningar angående inbrottet kan lämnas till polisen i Laholm eller via telefonnumret 114 14.