Hon håller sig uppdaterad på vad som händer i hembygden

Hon flyttade ifrån Hishult till Lidingö som 21-åring. Men rötterna glömmer aldrig Greta Liljegren. Nästan dagligen håller hon koll på vad som händer i hennes hembygd via lokala tidningar.

Även om jag inte bott i Hishult på så många år så känns det som hemma för mig. Man ska inte glömma bort att man har sina fötter i den halländska myllan, säger hon.

Det var hennes man som fick jobb i Lidingö utanför Stockholm som gjorde att den då 21-åriga Greta Liljegren, numera 82, lämnade Hishult och Laholms kommun.

Det var ont om jobb för hans del och man får ju flytta dit där jobben finns, säger Greta Liljegren och berättar vidare:

Vi har trivts väldigt bra i Lidingö.

Men rötterna glömmer hon inte i första taget. I den lokala tidningen följer hon vad som händer i trakten och har gjort så till och från under hela sin Stockholmstid. Till en början fick hon veta allt genom sin mamma och sina syskon men när mamman gick bort övertog hon hennes prenumeration i början av 2000-talet.

Det var omkring då som jag tog över hennes prenumeration. Minnet börjar ta slut, säger hon och skrattar.

Greta berättar vidare:

När man var ung och mitt upp i familjelivet så var man inte så angelägen om vad som hände i trakterna där man är uppväxt, men det har blivit mer naturligt som äldre att man är intresserad och vill odla kontakterna man har.

Det har ju hänt en massa sedan man bodde här nere själv, men det är alltid intressant att veta vad som händer i Laholms kommun.

Med stor aptit läser hon morgontidningen.

Jag läser från förstasidan och framåt. Krönikorna missar jag sällan. De är ofta roliga men allt står där i komprimerad form, vilket är jättebra och då är man uppdaterad på vad som har hänt. Är det något jag själv undrar över så hör jag av mig till min syster. Hon är väldigt aktiv av sig och är med i olika föreningar och kan förklara ännu mer, berättar Greta.

Dagen efter tidningen kommer ut dimper den ner i hennes brevlåda.

Det gör mig inte så mycket. För mig är det fortfarande nyheter som jag läser.

– Har det snöat så har mina trevliga grannar som är hälften så gamla som jag skottat för mig

. Det är jag glad över så jag kan hämta min tidning, berättar Greta Liljegren.

Jag kan inte tänka mig att leva utan någon tidning. Den ska finnas där till morgonkaffet, säger Greta Liljegren

Men det är inte bara nyheterna hon vill åt.

Jag brukar lösa korsorden också. Det är en bra hjärngymnastik som jag ägnar mig åt varje morgon. Jag tycker det är trevligt att göra det när man såsar och tar det lugnt, menar hon och fortsätter:

– Men när de bytte korsordskonstruktör så tog det lite tid att komma på hur hon egentligen tänker.

Som exil Hishultsbo brukar hon åka och hälsa på i sin hembygd någon gång om året.

Att läsa har hon haft med sig i hela livet.

– Jag läser varenda dag så fort jag intar sängläge. Det har jag gjort sedan jag var liten, Förutom tidningar läser jag mycket deckare. Nu senast jag läste var den femte millenniumboken. Det är så spännande, berättar hon.

– Däremot veckotidningar läser jag inte så ofta längre. Det räcker när man är hos frissan, då får man en dos av det. Men det står bara strunt i de tidningarna nuförtiden, säger Greta.

Även om det är just morgontidningar i pappersform hon värnar om mest så tänker hon sig att även börja läsa den som e-tidning på en läsplatta.

Jag kan inte det ännu men mina söner ska hjälpa till med det inom kort. Då kommer jag att läsa mer, säger hon och avslutar:

Jag är inte så flink i fingrarna och bruksanvisningen till datorn ligger i datorväskan, men jag lägger patiens på datorn. Att man inte kommit till skott med att läsa på datorn beror kanske på att man är lite rädd att det ska hända något när man trycker på tangenterna. Men det är aldrig för sent att lära sig det, se bara på Dagny Carlsson på 104.

Fakta:

Namn: Greta Liljegren

Ålder: Snart 82 år

Bor: I Lidingö. Uppväxt i Hishult.

Familj: Änka. Två söner och ett barnbarn

Gör: Pensionär. Tidigare arbetat i butik, varit skolvärd och kyrkovaktmästare

Intressen: Att läsa, lösa korsord, umgås med familj, fixa i hemmet och väva

Tittar på: Kunskapskanalen, tv-serien Bron och sport på tv.

Hur är jag som person: Social, glad och empatisk.