Fritt fram att säga farväl till vapnen

Laholm I tre månader framöver är det fritt fram att lämna in bössor och patroner till polisen i Laholm, utan att riskera bestraffning, om man exempelvis ”råkat” köpa en pistol på svarta marknaden eller har andra överflödiga vapen liggande.

Vapenamnestin gäller dock inte sprängmedel, exempelvis handgranater, upplyser Björn Astell vid Laholmspolisen. Inte heller knivar och liknande tas emot.

De som har skjutvapen eller ammunition att göra sig av med, ska ta med dessa till polisstationen, väl förpackade och ha respekt för säkerheten vid inlämnandet. Vapnet ska vara oladdat.

– Det bästa är om de först kommer in till receptionen och säger att de har ett vapen med sig, sedan tar vi emot det i det speciella vapenskåpet ute i trapphuset, säger Astell.

Det är dock ingen bra lösning att ha vapnet obevakat i bilen, så var och en får försöka lösa inlämnandet på lämpligaste sätt, konstaterar han.

Vapenamnestin syftar till lat få ner mängden illegala vapen i samhället, för att minska antalet dödsskjutningar och andra problem.

När ett vapen lämnats in i Laholm kontrolleras först om det finns licens för det.

– Vi frågar inte vem som lämnar in vapnet men vi försöker ta reda på vad det är för vapen, säger Astell.

Det är vanligt att folk även lämnar in licenspliktiga vapen under amnestin.

Därefter tas vapnen om hand av polisen i Halmstad.

Det har erbjudits vapenamnesti tre gånger tidigare, 1993, 2007 och 2013. Vid den senaste lämnades det in 840 kilo ammunition och 683 vapen i Halland, 199 av dessa i Laholm, Halmstad och Hylte.

Bland det mer spektakulära fanns en kpist av modell 45 och rökhandgranater från andra världskriget.

Men skärvapen liksom handgranater och andra sprängmedel omfattas alltså inte av anonymitetsskyddet och straffriheten. Polisen är mycket mån om att det inte tas med sprängmedel till polisstationerna, för säkerhetens skull.

Vapenamnestin gäller från 1 februari till 30 april 2018.