Förbundskaptenen pratade ledarskap med humor

Mats-Ola Nilsson hälsar på sin gamle tränare. ”Maddan” var pilsnabb målskytt i LFK under Jannes tid som tränare. Tidigare under dagen hade Janne ätit på Nilssons Fyrkanten i Vallberga - korv med mos, såklart (Andersson är en stor korvälskare).

Janne Andersson uppvaktades av sina gamla spelare i Laholms FK. Stående från vänster: Ulf Wernersson, Iztok Pristovnic, Per Rydhög, Janne Andersson, Patrik Åkesson, Jim Norlander, Mats-Ola Nilsson, Kenneth Petersson, Mats Lundgren. På huk från vänster: Thomas Andersson, Johan Larsson, Per Rydhög, Stojan Weijerhed, Andy Marshall, Fredrik Thedeby, Peter Andersson, Ulf Thronée, Jonas Larsson. Foto: Johan W Jönsson

Fotboll Under nära tre timmar hade Laholmarna exklusiv tillgång till den svenske förbundskaptenen och förre LFK-tränaren Janne Andersson. Först mingel på Campus Laholm och sedan föreläsning i en fullsatt aula.

– Under mina 33 år inom fotbollen hade jag sex av de bästa här i Laholm, säger Andersson.

Laholms Sparbank och Laholms FK hade tillsammans bjudit in ledare från idrottsföreningarna i kommunen för föreläsningen ”En för alla, alla för en” med Janne Andersson.

Det blev naturligtvis rusning till Campus Laholm och Aulan var fullsatt till mer eller mindre sista plats.

Laholms FK och de spelare Janne hade, numera själva ledare i flera fall, har präglats av Andersson, och Andersson präglades av Laholm.

– Här fanns riktiga och äkta människor som kämpade tillsammans och alltid gjorde sitt bästa, säger Andersson.

Att de sex åren på -90-talet betytt mycket för både Janne och LFK blev tydligt inte minst då han på scen överraskades av flera utav sina gamla adepter. Thomas Andersson räckte över en LFK-tröja till en märkbart rörd Janne. Sedan stämde lagkaptenen från förr – Ulf Wernersson upp i den klassiska segersången ”Vi har en telefon”. Och nog kunde Andersson texten fortfarande. Segersången är förövrigt aktuell vid LFK:s matcher än idag.

– Så här glad har jag inte blivit sedan jag var på Sansiro och vi gick till VM, sade Andersson, som var tvungen att samla sig innan han kunde fortsätta.

Förbundskaptenen tog åhörarna på en resa från åren i moderklubben Alets IK och LFK, till de fina åren i HBK, där han vann SM-guld som assisterande tränare och sedan även agerade huvudtränare under ett antal framgångsrika säsonger.

– Vi var ledande i Sverige i HBK på den tiden. Vi fostrade tränare som sedan vann SM-guld och mängder med landslagsspelare. Stommen i landslaget bestod av spelare med rötterna i HBK.

Som vanligt kunde Janne inte komma runt LFK-legendaren Carl-Axel Jacobsson.

– En fantastisk människa på alla sätt. Ordning och reda och man skulle sköta sig som LFK:are.

Andersson sa alltid till C-A att ge motståndarna bollar med dålig luft till uppvärmningen.

– Men han gjorde aldrig det. Allt skulle gå rätt till. Men när jag kom tillbaka till Laholm med HBK:s B-lag låg där ett nät i vårt omklädningsrum med de sumpigaste bollarna man kan tänka sig. Då grinade han gott, säger Andersson.

– Jag lämnar alltid omklädningsrummet sist även som förbundskapten. När jag går där och plockar tänker jag alltid på C-A.

Ingen skulle kunna säga att LFK:arna inte skötte sig, och både i Holland och Frankrike har det svenska landslaget fått omdömet trevligast och mest skötsamma lag som hotellen tagit emot.

– Vi ska sköta oss och ha det bra tillsammans. Varför göra dåliga saker när man kan göra bra grejer?, frågar sig Andersson retoriskt.

SM-guldet i Norrköping tog Andersson till förbundskaptensjobbet.

– Vi vann SM-guld med det yngsta laget och med flest egna produkter av alla lag i Allsvenskan. Det är en prestation jag är stolt över.

När generalsekreteraren på svenska fotbollförbundet, Håkan Sjöstrand, hörde av sig, trodde Janne att han skulle komma med en åsikt om en ny blivande förbundskapten eller att han kanske var en av väldigt, väldigt många kandidater.

– Vi träffades hemma hos mig och snackade. På två timmar gick jag från att inte ha en tanke på att bli förbundskapten till att vara rätt säker på att jag skulle få jobbet.

– Jag kan fortfarande inte riktigt fatta det. Men får ni frågan någon gång att bli svensk förbundskapten, så tacka ja. För det är förbaskat kul, sa Andersson och skrattade med publiken.

– Lasse Jacobsson (Markaryds IF:s tränare och scout i landslaget) brukar säga att jag har lurat en hel nation, säger Andersson och skrattar igen.

På ett lättsamt men tydligt och mycket humoristiskt vis fortsatte Janne att prata om sin karriär och sitt ledarskap.

– Jag vill omge mig med personer som har kompetens, energi, integritet och prestigelöshet. De får hellre ha rätt sorts och mycket energi och lite mindre kompetens, om jag måste välja. Jag vill inte ha människor som tar energi från gruppen.

Andersson har själv en tes om att den goda viljan alltid ska vinna i en grupp.

– Det finns alltid några som inte vill göra bra grejer. Fortsätter de försvinner de när deras kontrakt går ut. Det gäller att få den sidan med den goda viljan att bli så stark och stor att de som inte vill från början ändå flyttar över dit och att de unga spelarna som kommer upp väljer rätt. Det är inte alltid helt enkelt, säger Andersson och nämner Andreas ”G” Johansson i IFK Norrköping, som den ultimata goda viljan-representanten.

– Han är så bra att jag till och med kunde gift bort en av mina döttrar med honom. Han är en människa som gör andra människor bättre.

Andreas Granqvist är enligt Andersson en liknande typ, om vi pratar landslaget.

När Andersson träffade landslagsspelarna första gången pratade han mest om hur de skulle ha det tillsammans.

– Klubbtänk ut och landslagstänk in. Det spelar ingen roll vad som hänt i klubblaget, nu är du med landslaget. Och sedan mer förhållningssätt än regler. Visa rätt attityd, ta ansvar, visa respekt, var förberedd, gör bra grejer, gör ditt bästa och påverka det du kan påverka.

Andersson har under sin tid som förbundskapten haft ett utmärkt förhållande till media.

– Vi ska se dem som en tillgång och vara öppna. Samtidigt ska media vara schysta mot oss och det upplever jag att de är. Är man schyst blir man allra oftast schyst bemött tillbaka, säger Andersson.

Han hävdar att han inte var nervös under den avgörande play-off-matchen mot Italien.

– Jag är ungefär som jag alltid är, på gott och ont. Jag var mer förbannad över att Isaac Kiese-Thelin stod för långt ut mot långsidan på Robin Olsens insparkar. Jag hade liksom inte tid att vara nervös och blir sällan det, avslutar Janne Andersson.