Polisanmälan om mutbrott

Laholm Sommarens skandalevenemang har nu till en kommunal polisanmälan.

Misstankarna är mutbrott alternativt trolöshet mot huvudman.

Kommunchefen Peter Andreassons utredning gällande sommarens ekonomiska fiaskoevenemang är klar. I utredningen framförs skarp kritik mot ansvariga tjänstemän där även kulturchefen Johan Hjert avskedas.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger kommunchef Peter Andreasson, som redan under julhelgen tog alla befogenheter ifrån den sparkade kulturchefen.

Utredningen visar inte på några tydliga fel i delegationsregler, organisation eller kommunens styrsystem. Eftersom det knappt togs några formella beslut, blev det heller ingen återrapportering till politiken.

– Styrdokumenten är rätt. Vi måste försäkra oss om att alla begriper vad de innebär. Det blir en utbildning av alla chefer under våren. Då handlar det också om korruptionsregler, säger kommunchefen.

Under måndagen lämnade Laholms kommun in en polisanmälan om misstanke om mutbrott alternativt trolöshet mot huvudman.

Orsaken till det är att turismenheten, under kultur- och utvecklingsnämnden, köpt in två cyklar.

En av cyklarna anses ha ett legitimt ändamål. Den andra cykeln däremot, värderad till 42 400 kronor, är av proffskaraktär och hittades i Rådhusets källare.

Den är utrustad med kolfiberhjul och får betraktas som en riktig lyxhoj.

Andreassons utredning ger inga svar på i vilket syfte den köpts och om hanteringen av proffsracercykeln kan betraktas som brottslig.

Det ansvaret lämnar kommunchefen över till polisen att utreda.

– Det är förundersökningssekretess och polisens sak att avgöra vad som kan lämnas ut. Jag säger inget, Annars vill jag vara öppen.

När det gäller allt som inhandlats till både cykelfest och beachvolley har kommunen spårat allt och fört in det i inventarielistor.

– Det finns inga tecken på förskingring. Vi vet var prylarna är, säger kommunchefen.

Den ekonomiska delen i utredningen visar att skattekronorna rullat.

Slutnotan för beachvolleyturneringen, som hade en budget på 221 000 kronor, landade på nästan 2 040 000.

En sammanställning visar att kommunen, som LT tidigare rapporterat om, brustit i kostnadskontrollen.

Det saknas helt och hållet politiska beslut och avtal gällande turneringens genomförande samt sponsring av prispengar, resor, hotell etc.

Upphandlingar för exempelvis läktare, arena och toaletter har inte konkurrensutsatts och inköp har gjorts utanför kommunens ramavtal.

Ansvariga tjänstemän har varken följt lagen eller kommunens egna riktlinjer för direktupphandling.

När det gäller arrangemanget av Cykelfestivalen finns det inte heller där något politiskt beslut eller budgetramar. Kulturchefen arrangerade och hanterade allt praktiskt.

Andreasson skriver: ”I fallet med cykelfestivalen finns motstridiga uppgifter om vilken budget som sattes, eller inte sattes”.

Kostnaderna för Cykelfestivalen räknas till nästan 480 000 kronor men kan bli högre än så.

”En del av de kostnader som hänförs till cykelfestivalen har, utan godtagbar anledning, bokförts på andra projekt”, skriver Andreasson i utredningen.

En viktig fråga är varför utredningen och åtgärder inte kom tidigare under hösten när kommunledningen visste om att alla kalkyler hade spruckit.

– Det är lätt med facit i hand, men beskedet var ju att Kun skulle hantera det här inom egen budget för 2017, och de är en egen myndighet.

– Först framåt jul syntes att det aldrig skulle gå, förklarar Peter Andreasson, som i går kväll även gav en redogörelse för kommunfullmäktige.