Maskiner för halv miljon stals

Veinge Maskiner och specialverktyg för runt en halv miljon kronor har stulits hos J Strömbergs Mekaniska i Veinge.

– Polisen tror att det var ett beställningsjobb från utlandet, suckar ägaren Jonatan Strömberg.

Det var under natten till fredag som J Strömbergs Mekaniska på Elestorpsvägen fick oönskat besök av kriminella.

Ägaren Jonatan Strömberg, som tog över den anrika verkstaden från sin morfar för tre år sedan, upptäckte själv inbrottet.

– Jag såg det direkt när jag kom i fredags morse.

– Det är ett hårt slag mot mitt företag. Det kommer att bli dyrt men jag hoppas att försäkringsbolaget är schysta, säger Jonatan till LT.

Tjuvarna tog sig in i verkstaden genom att krossa en fönsterruta på gaveln. Väl inne har de i princip gjort rent hus.

– De har tagit allt som är löst. Jag håller just nu på att gå igenom papper och inventera all utrustning som försvunnit. Det har inte varit någon rolig helg, berättar Jonatan Strömberg.

Tjuvarna kom över maskiner, specialverktyg och handverktyg till ett värde av runt en halv miljon kronor.

– De har haft gott om tid på sig och de måste haft en lastbil för att få med sig allting.

Laholmspolisen har haft tekniker på plats för att säkra bevis men enligt Jonatan Strömberg var polisens besked negativt.

– De hade inte mycket hopp om att jag skulle få igen grejerna. Polisen tror att det var ett beställningsjobb från utlandet och de tror att maskinerna redan lämnat landet, säger Jonatan.

För Jonatan Strömberg, som av Företagarna i Laholm utsågs till årets unga företagare 2017, handlar det nu om att komma på fötter efter inbrottet.

Han är fast besluten om att komma igen och den närmaste omgivningen verkar ställa upp på den 29-årige entreprenören som har två anställda.

– Det är tur man har schysta kompisar som ställer upp. De lånar ut verktyg och maskiner till mig och jag har redan varit och köpt lite verktyg. Men det kommer att bli minst en veckas stillestånd innan vi kan börja jobba igen, säger Jonatan Strömberg.

Laholmspolisens förundersökningsledare Jenny Jerrhage Lundqvist säger till LT att teknikerna har säkrat spår.

– Man hittade ett fotspår på fönsterbrädan där gärningsmannen tog sig in och man hittade även ett cigarettpaket.

För närvarande har dock polisen inga misstankar om vem som ligger bakom stölden.

Just antalet verktygsstölder har gett polisen i Halland mycket arbete.

– Många verkstäder och byggbodar, främst i Halmstad, har utsatts. Det finns väldigt många teorier om hur det här är organiserat. Vi jobbar på det, säger Jenny Jerrhage Lundqvist.