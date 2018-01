Krisande Drott vann igen

Förre Hökaren Calle Almander hoppade in och gjorde två mål för Drott. Foto: Johan W Jönsson

Handboll Drotts herrar fortsätter att gå bra i division 1 trots konkurshotet som dök upp under fredagen. Viktig seger mot Höör innebär att Drott har sex raka utan förlust och gick om gästerna i tabellen.

– Extremt viktig seger. Jag hoppas att vi får fullfölja säsongen nu när det börjat gå så bra, säger förre Hök-spelare Teodor Simonsson.

Matchfakta Div 1 södra, herr

Drott-Höör 24-18 (11-8)

Mål Drott: Mål Drott: Anton Andersson 4, Marcus Källström 4, Daniel Hagström 4, Calle Almander 2, Gustav Jönne 2, Johan Larsson, Lukas Andersson, Teodor Simonsson, Dennis Souraniemi, Andrius Mikko 1, Rasmus Abrahamsson 1

Tillsammans med Calle Almander är Simonsson två spelare med lite rötter i Laholmsklubben HK Hök. Båda spelade i Marcus Arturssons gäng förra säsongen.

Almander, som mest spelat i andralaget i division 2, lämnade Hök under säsong i våras och Simonsson anslöt till Drott efter säsongen.

– Jag och den andra mittsexan Gustav Jönne delar på ansvaret framåt och bakåt och det fungerar bra, säger Simonsson.

Mot Höör hade Drott problem inledningsvis. Det dröjde fram till minut 13 innan lagkaptenen Anton Andersson gjorde det förlösande första målet (på straff) för hemmalaget.

– Vi har haft en dålig träningsvecka med mycket sjukdomar och själv stukade jag foten rättså rejält i förra matchen.

– Jag tror att vi var lite för taggade när matchen drog igång. Vi gjorde enkla misstag framåt och kastade bort flera bollar, säger Simonsson.

Drott stängde dock till bakåt och Höör lyckades bara göra tre mål innan Andersson satte dit 1-3. Efter det var Drott det bättre laget i matchen.

Halmstadslaget gick ikapp och förbi. I paus hade Drott en tremålsledning (11-8). Mycket tack vare Calle Almander, som hoppade in på nio meter och fick igång spelet. Almander gjorde dessutom två av målen i den första halvleken.

– Jättekul att Calle kommer in och bidrar på det sättet. Han har ju mest spelat i B-laget och har väl gjort tre, fyra matcher med oss. Men han har mycket fart under fötterna, berömmer Simonsson.

Drott gick ifrån till 17-9 i andra. Sedan åkte man på två röda kort och Höör kom något närmare men hemmasegern var aldrig riktigt hotad.

– Det känns som att vi är det bättre laget. Vi har ett annat go och mer energi än dem. Vi har utvecklats mycket i de senaste matcherna.

– Framförallt har inställningen blivit bättre. Vi drar åt samma håll och alla går i bräschen och vill visa var skåpet ska stå, säger Simonsson.

Slutsiffrorna skrevs till 24-18 och Simonsson avslutade målskyttet med ett klassiskt linjemål.

– Det var skönt att få sätta dit den. Jag var inte helt hundra idag efter stukningen senast men det fungerade. Jönne fick ta lite mer framåt idag och sedan fick jag täcka upp för honom i slutet när han fick rött.

Någon inspiration från landslagets semifinalseger mot Danmark i EM?

– Ja, vi snackade faktiskt om det inför matchen. Det är så jävla roligt att se. Den viljan de visar upp och förmågan att kunna kämpa för varandra på det sättet. Det är ett helt annat Sverige än tidigare.

Pratade ni något om konkurshotet?

– Inte mycket inför matchen men styrelsen var nere på vår träning i fredags och informerade lite och om vi hade några frågor och så. Men det var inte mer än det som stått i tidningarna.

– Vi fokuserar på vårt och så får styrelsen fokusera på det andra. Jag hoppas verkligen att vi får fullfölja säsongen. Framförallt nu när det börjat gå så bra, säger Simonsson.

Drott är sjua i tabellen.

– I och med att det är en del B-lag framför oss i serien kan vi lika gärna få kvala uppåt om vi fortsätter att göra det bra. Men fokus ligger på att hålla oss kvar och att etablera oss som ett bra division 1-lag, avslutar Teodor Simonsson.