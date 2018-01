Vill få unga tjejer att må bättre

Laholm Ungdomar i Laholm mår allt sämre och känner sig stressade och tjejer i årskurs åtta sticker ut i statistiken. Därför satsar Lagaholmsskolan nu på ett projekt som ska lära unga tjejer att hantera stress.

Att den psykiska ohälsan bland unga tjejer är oroande hög visar en enkät som genomfördes i kommunens skolor i fjol. Mellan 25-30 procent av tjejerna har problem med ont i magen, svårt att sova och stress. I enkäten har tjejerna svarat att det är pressen i skolan som är orsaken till att de mår dåligt.

– Jag har jobbat med ungdomar i tio år och märker att unga är mer stressade idag, säger Emma Vinterstjärna, fritidsledare i Laholms kommun.

Fritidsledare i kommunen har därför tagit initiativ till att starta en verksamhet som riktar sig till tjejer i årskurs åtta på Lagaholmsskolan. De jobbar med stresshantering, yoga och mindfulness. Även kommunens ungdomsteam deltar i projektet.

– Jag tycker det är jättebra. Nu är jag ganska ny på jobbet, men det märks att det finns ett jättestort behov av det här, säger Sarah Jaoudat, en av två ungdomsvägledare i Laholm.

I den enkät som gjordes framgick det också att unga tjejer sover sämre och ofta har huvudvärk. Förutom skolarbetet är även relationer och fritidsaktiviteter stressfaktorer som lyfts fram i enkätsvaren.

– Vi märker också att många är rastlösa och frustrerade. Det ligger mycket frustration och bubblar under ytan och det uppstår mycket konflikter. Det märker vi när vi är ute på skolorna, säger Maja Svensson, ungdomsvägledare.

Projektet går under namnet ”Stark”, och fritidsledarna hoppas att resultatet ska bli just starka tjejer. Att delta har varit helt frivilligt.

Tjejer som varit intresserade har det som elevens val, ett skolämne där eleverna själva får välja vilket ämne de vill läsa. Totalt rör det sig om 18 olika träffar under vårterminen där tjejerna får arbeta med att må bättre och hitta sätt att hantera stress.

– Idag ska vi prata om stress och vad det är. Sen får alla i uppgift att skriva en stressjournal. Efter det går vi igenom olika verktyg för att visa vad man kan göra, säger Emma Vinterstjärna, som hoppas att projektet lyckas och får en fortsättning.