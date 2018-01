HK Drott begärs i konkurs

Halmstad Anrika handbollsklubben HK Drott har begärts i konkurs av skatteverket. Kronofogden bedömer att Drott inte kommer att klara av att betala en skatteskuld på 360 000.

Drott har under en längre tid haft stora bekymmer med ekonomin. Så sent som 2013 vann klubbens SM-guld. Efter detta började det gå utför.

Det har varit nära även vid ett par tidigare tillfällen. Senast räddades Drott av en insamling som gav 600 000 kronor. De pengarna är dock slut.

Skatteskulden är på 360 000 kronor. Hoppet står till en ny snabb insamling, privata givare och/eller annan sponsring.

Konkursbegäran kom plötsligt. Det har varit tyst om klubbens ekonomiska bekymmer ett tag och fokus har istället varit på det sportsliga där damerna nu är bäst med allsvenskt spel.

Herrarna har efter en tuff inledning på division 1 södra nu har fem raka matcher utan förlust och ligger på säker mark i tabellen.

Både herrarna och damerna spelar tills vidare på i respektive serie. Herrarna redan idag lördag klockan 15 mot Höör i Halmstad Arena.

– Drotts ekonomiska situation är besvärlig, men också kraftigt förbättrad sedan i somras. Vi vill inte ge upp än. Vi kommer att få mer information på måndag. Under tiden pågår verksamheten som vanligt, skriver Drotts luttrade ordförande Roger Wohlin på klubbens hemsida.

På Skatteverket är man emellertid inte lika positiva.

– Vi har gått in med en konkursansökan, vi har en utredningsrapport från Kronofogden där de konstaterar att Drott saknar utmätningsbara tillgångar. Vi går in med det här med tron att det blir en konkurs, säger Albert Efvergren på Skatteverket till P4 Halland.

Drott är en av de absoluta storheterna inom svensk handboll med elva SM-tecken på meritlistan. Drott grundades 1936 och har fostrat mängder med landslagsspelare.

Klubben hade redan sedan tidigare kallat till ett flera gånger framflyttat årsmöte den 1 februari.