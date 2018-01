Musica Vitae spelar på teatern

Laholm I december spelade Musica Vitae på Nobelfesten i Stockholm. 1 februari står ensemblen på Laholms Teaters scen. Där spelar de klassisk musik på temat ”Fanny och Felix”.

Nämnda syskonpar heter Mendelssohn i efternamn. Hon var fyra år äldre än honom och under uppväxten hans ”vägledande ljus”, berättar Konsertföreningens ordförande Christer Jonsson i pressinformationen.

Ändå sade deras pappa till henne: ”Musiken kommer kanske att bli Felix yrke, medan den för dig bara kan och får vara en prydnad”. Sådan var traditionen för den tidens kvinnor; att skriva musik var synd.

Hennes verk fick endast publiceras under broderns namn eller har gjorts kända först långt efter hennes död. Detta motstånd hindrade inte Fanny Mendelssohn att komponera flitigt och på Teatern får publiken ta del av hennes känsloladdade stråkkvartett. Av hennes mer kände bror Felix spelas stråksymfoni i g-moll, som han komponerade endast 14 år gammal.

Musikerna får på scenen sällskap av berättaren Jessica Zandén, som genom utdrag ur syskonens brevväxling tar med publiken till 1800-talets Berlin.

Konserten består också av verk av andra kompositörer, som syskonparet antingen inspirerats av, såsom Johann Sebastian Bach, eller tonsättare som inspirerats av Mendelssohn.

En av de senare är Paul Hindemith.

Christer Jonsson berättar för LT att i publiken kommer laholmaren Susanne Gerstenberg att sitta med nallen ”Paulchen” i famnen. Den fick hon av Paul Hindemith 1950, när hon var fem år gammal. Sedan dess har den tufsats till av två generationers barnakärlek.

Susanne Gerstenberg tecknar bakgrunden:

– Min far – då professor för musikhistoria vid Freie Universität i Berlin – bjöd in Hindemith 1950. Det var Hindemiths första resa till Tyskland efter andra världskriget. Anledningen var ett Johann Sebastian Bach-jubileum. Bach gick bort 1750 och skulle nu firas med musikalisk “pompa”. Hindemith hade ju varit paria under Hitlertiden i dubbel bemärkelse, på grund av hans musikstil och därför att hans fru var judinna. I Berlin skulle han ge konsert. Jag har glömt vad det var han skulle spela, någonting för violin eller altfiol. Altfiol var hans instrument sedan tidigare då han medverkade i Amar-kvartetten på 1920-talet. I alla fall hade han inget instrument med sig från Amerika utan reste bara med sin koffert. Det blev alla mäkta imponerade av. De fick organisera ett instrument i all hast åt honom. Allting dög. Allt detta hände för länge sedan. Kvar finns Paulchen i Laholm, inhandlad på flygplatsen i Berlin när Hindemith återvände till Tyskland.

På scenen den 1 februari finns också violinisten och konstnärlige ledaren Malin Broman samt Maria Ingemarsson Berg på cembalo.