21 plusmål när Hök vann i Trelleborg

HANDBOLL HK Hök bättrade på sin målskillnad rejält borta mot Trelleborg HF. Segermarginalen blev till slut ofattbara 21 mål: 13-34.

– Vad ska man säga. Vi var laddade och behöll fokus, kommenterar Marcus Artursson, tränare i Hök.

Det rann iväg tidigt i målprotokollet. Efter 13 minuter visade tavlan 2-11 och när halvtidssignalen ljöd stod det 7-17.

– Trelleborg spelar med lågt tempo och stundtals kommer vi in i deras spel. Vi blir stillastående och missar en hel del, säger Marcus Artursson.

I andra halvlek steppade Hök upp och efter några minuter var matchen definitivt över för hemmalaget.

Skåningarna hade det svårt att ta sig genom bortaförsvaret där en storspelande Per Seger spikade igen fullständigt.

– Pelle håller nollan i 17 minuter i början av andra halvlek. Imponerande facit!

Sedan byttes han av mot den andra keepern, Filip Jonsson. Artursson bytte friskt under hela matchen.

– Alla fick speltid. Jag vilade till exempel Robin (Eriksson) en hel del.

Den stora skillnaden mellan de båda lagen var tempot.

– Vi är också betydligt mer spelskickliga. I dag kontrar vi sönder Trelleborg.

Vilket inte minns syns i målprotokollet. Peter Karlstrand, tio fullträffar och Petter Persson sju.

– Sådana här matcher är luriga på förhand och jag var noggrann med att vi inte skulle ställa ut skorna. Vi behöll fokus och spelade hela vägen in. Och Trelleborg gav inte på något sätt upp. Det var vi som försvarade oss väl.

De 21 plusmålen kan bli viktiga mot slutet av serien.

– Jag ville ha med mig mycket mål och det fick jag. De kan bli extremt viktiga när allt ska avgöras.

Nästa match spelas först 17 februari, då mot trean Ystadpågarna hemma i Laholm.

– Nu handlar det om att försöka hitta ett sätt att konservera formen, avslutar Artursson.

Hök ligger på första plats i en haltande tabell.