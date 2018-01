God idé med vapenamnesti

De två amnestimånader för vapen och ammunition som polisen föreslår under februari och mars är välkomna. Fler och fler skottdåd sker på allmän plats, vilket med fog ger gemene man en oro för att visats där eller för att låta sina barn leka ute. Kriminella element tar enkelt över det offentliga rummet med hjälp av hoten om vapenvåld. De tyngst kriminella lämnar sannolikt inte in vapen under en amnesti, men minskat antal vapen i omlopp är positivt oavsett, det i alla fall kan göra det svårare att få tag på vapen längre fram.

Tidigare amnestier har gett mycket bra resultat: sammanlagt så har runt 36 000 oregistrerade vapen lämnats in under tre olika perioder. Lejonparten är jaktvapen, men även en stor mängd handeld- och automatvapen har kommit in. Cirka 65 ton ammunition har följt med.

Det finns heller ingen anledning att invända mot tanken att också ha amnesti för handgranater vid ett senare tillfälle. Att det finns handgranater ute bland civilbefolkningen är absurt och den utvecklingen bör motverkas med alla medel.

Det enda positiva som hypotetiskt kan komma sig av att våldet flyttar ut i det offentliga rummet är om villigheten att vittna kan öka och toleransnivån kan minska. Det är inte längre någon annans problem om det skjuts i närheten av barns dagis eller en arbetsplats. En aktiv diskussion kring hur man uppmuntrar civilsamhället att göra motstånd måste föras.