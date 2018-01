Lundin plockar ner skorna från hyllan

Fotboll Vid den här tidpunkten ifjol tappade Emma Lundin, då i Laholms FK, motivationen för fotboll. Nu är hon tillbaka i ny klubb. Det blir VGLT som får dra nytta av den 20-åriga försvarsresens tjänster.

– VGLT passar mig bra just nu. Det är ett glatt och positivt gäng, säger Lundin.

Efter att ha spelat fotboll sedan hon var nio år så tog det tvärt slut för Emma Lundin i januari förra året.

– Jag var med i LFK i början av året ifjol men tappade snabbt motivationen. Jag trivdes inte lika bra i gänget som jag gjort tidigare och bestämde mig för att lägga av, säger hon.

Våren och sommaren gick utan något sug. Inte ens vackert väder och gröna planer gjorde Lundin peppad på en comeback.

– Det var inte förrän i höstas som jag började fundera på det. Magnus Nigelius (i LFK) hörde av sig till mig och min bästa kompis (Jessica Martinsson) och undrade om vi inte skulle börja spela igen.

– Jessica har flyttat för studier och jag var inte alls sugen på att komma tillbaka till LFK men jag började fundera på att spela igen, någon annanstans. Hade Magnus inte hört av sig hade jag nog inte gjort det.

Varför VGLT?

– Det var det laget jag kände till som ett gott gäng och som jag hört mycket positivt om. Man behöver inte vara på topp på varje träning i VGLT. Man kan komma och bara ha roligt, säger Lundin.

– Jag skrev till ”Tudde” (tränare Lars Petterson) och frågade om de behövde en spelare till. Jag har jobbat med Heidi (Altenburg) också och hon tjatade på mig om att komma till VGLT då, säger Lundin, som annars inte kände någon i laget.

– Nej, men jag har mött de flesta så jag vet ju vilka de är. Det var lite nervöst att komma på första träningen ensam utan att känna någon men det gick bra. Alla tog emot mig på ett jättebra sätt.

– ”Tudde” verkar bra som tränare. Han är kunnig, engagerad, omtänksam – bryr sig om alla och pushar på ett bra sätt, berömmer Lundin.

Lundin har spelat både i LFK:s första- och andralag.

– Mina styrkor är i det defensiva spelet. Jag är tuff och envis. Jag ger mig inte.

I LFK spelade hon mest mittback.

– Det finns väldigt mycket backar i VGLT redan så jag har testat på lite andra positioner också. Det spelar ingen roll var jag spelar men mina styrkor är i det defensiva spelet.

Emma är så duktig att hon hade kunnat gå in och konkurrera om en plats i LFK:s backlinje i division 2.

– Ja, jo kanske det. Men nivån spelar ingen roll för mig. Jag spelar fotboll för skojs skull. VGLT passar mig bra just nu.

Bästa kompisen Jessica Martinsson pluggar till sjuksköterska i Växjö. Lundin när en annan dröm.

– Jag vill väldigt gärna bli polis. Jag har sökt in men vet att det är svårt när man är så ung som jag är. Jag ska till Malmö och göra ett nytt försök i vår, avslutar Emma Lundin.

I VGLT är man glada över förstärkningen.

– Även om Emma är defensiv i grunden så har hon fin teknik, fin förstatouch och ett bra passningsspel. Hon är användbar på flera positioner och är ett väldigt bra nyförvärv för oss, säger tränare ”Tudde” Pettersson.