”Berra” tror på Sverige

Handboll Det svenska landslaget i handboll gjorde en av de bättre matcherna sedan ”Bengan-boys-tiden” när man i förrgår besegrade hemmanationen Kroatien i EM. HK Höks mittnia Viktor Bertilsson är kompis med Sveriges målvakt Mikael Appelgren.

– Det var grymt kul att se. Det är unga killar som bara kör. Det kan nog bli semifinal, säger Bertilsson.

Profilen Namn: Viktor Bertilsson

Ålder: 25 år

Bor: Halmstad

Från: Uddevalla

Familj: sambo

Gör: Byggnadsingenjör på Skanska

Klubb: HK Hök

Moderklubb: Kroppskultur

Position: Mittnia, försvar

Favoritspelare: Ivano Balic, Kroatien

Favoritlag: Kroppskultur, Hök

Viktor Bertilsson blev ”Hökare” säsongen 2012/13 då han började läsa till byggnadsingenjör på Halmstad högskola.

– Jens Bacos tjatade mig till Hök och sedan har jag blivit kvar. Vi kvalade till tvåan redan mitt första år. Jag trivs väldigt bra i gänget och med ”Mackan” (Artursson) som tränare.

Den gänglige mittnian och försvarsresen kom från Kroppskultur när han började i Hök.

– A-laget låg i Allsvenskan. Jag var lite för ung för att vara med där. ”Äpplet” (Appelgren) är några år äldre än mig och gick sedan till Skövde, säger Bertilsson.

Under sin tid i Hök har Bertilsson växt ut till en försvarsgeneral av rang.

– Det var väl först när jag kom hit som det blev så mycket försvar. Jag tycker att det är lika kul att spela bakåt som framåt. Jag har haft bra treor bredvid mig under hela min tid. Nu funkar det väldigt bra med Arvid (Adolfsson) och Fredrik (Andersson), säger Bertilsson, som även spelat trea med Christoffer Dymne, Henrik Borgstrand och Oskar Brusewitz.

Framåt har positionen i princip alltid varit mittnio. En position som oftast delats med någon annan spelare.

– Just nu är det jag och Johan Svensson som delar. Jag gillar att vi är två som samsas om.

Bertilsson är ingen målspruta och syns inte så mycket på plan. Tränare Artursson har dock kallat honom för lagets bläckfisk och en av de viktigaste pusselbitarna. Som försvarare och speluppläggare är man dock ofta lite i bakgrunden.

– Jag gillar att hålla mig lite i bakgrunden. Så det passar mig bra. Jag trivs väldigt bra med mina roller, både bakåt och framåt och är helt nöjd med min plats i laget.

Säsongen hittills har varit ryckig då flera lag hoppat av serien.

– Det har varit väldigt märkligt. Men vi har gjort det bra och lyckats hålla fokus uppe. Sedan betyder det mycket att Robin (lagkapten Eriksson) är med igen fullt ut. Han är hyfsat viktig för oss om man säger så. Hade han inte blivit skadad ifjol hade vi nog inte åkt ur tvåan.

Hök är trea i tabellen.

– Jag tror att vi kan ge Kävlinge och Ystad en match. Förlusten mot Kävlinge var ett riktigt bottennapp och matchen mot Ystadpågarna kunde gått hur som. Jag tror absolut att vi kan vara med om topp-två.

Vad är Höks styrka den här säsongen?

– Vanligtvis är det försvars- och målvaktsspelet men nu har anfallsspelet fungerat väldigt bra. Så här mycket mål har vi nog inte gjort tidigare. Men i grunden är det nog ändå försvar och kontring.

Bertilsson är ingen stor handbollsfantast utanför planen.

– Nej, men landslaget följer man när de spelar. Extra kul är det ju nu med ”Äpplet”, säger Bertilsson.

Trots att Mikael Appelgren var Sveriges bäste spelare mot Serbien fick ändå Andreas Palicka chansen mot Kroatien.

– Det har ju av tradition varit en styrka hos Sverige, att ha två, tre bra målvakter och kunna byta efter motstånd. Det har varit så sedan Thomas Svenssons och Peter Gentzels tid.

– Både ”Äpplet” och Palicka är i topp i målvaktsligan i Tyskland. Andra nationer har också bra målvakter men Sverige är unikt där.

Bertilsson gillar vad han ser när Sverige spelar.

– Det är tajt bakåt och sedan springer de upp och trycker. Det är kul att se med spelare som Albin (Lagergren), Jerry (Tollbring) och Jim (Gottfridsson). Det är unga killar som bara kör.

Hur långt går Sverige?

– Frankrike och Norge är riktigt tuffa. Men Sverige har fyra poäng med till mellanrundan och det är bra. Det kan nog bli semifinal. Det är inte omöjligt, avslutar Viktor Bertilsson.

Sverige möter Frankrike på lördag. Dagen efter åker Hök till Trelleborg för att sätta fortsatt press på topp-två i division 3.