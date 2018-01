För sent påtänkt att bilda karteller i valet

Den tidigare folkpartiriksdagsmannen Carl B Hamilton vill rädda kvar Liberalerna och Kristdemokraterna i riksdagen genom att allianspartierna ska bilda valkarteller. Om L och C går fram med en gemensam partibeteckning och M och KD gör detsamma skulle inga ”bortkastade” röster försvaga Alliansen, är hans resonemang.

Valkartell har förekommit en gång tidigare i riksdagsval efter enkammarriksdagens införande. Det var 1985 när Centerpartiet samverkade med dåvarande KDS under beteckningen Centern. Valsamverkan fick mycket hård kritik från S men var också kontroversiellt inom partiet. Alf Svensson blev invald som ende KDS-politiker, men Centerpartiet fick några extra mandat.

Redan tidigare har förslag framförts om att Alliansen skulle gå till val med gemensam partibeteckning. Det har avvisats av partierna på goda grunder. Så lika är inte partiernas politik att gräsrötterna är beredda att arbeta lika hårt för de andra partierna. Även Hamiltons mer begränsade samarbetsförslag lär möta hårt motstånd inom partierna.

Dessutom kommer hans förslag, uppenbarligen i panik inför risken att L ska ramla ur riksdagen, alltför sent för att hinna behandlas i demokratisk ordning i något parti eftersom en ny partibeteckning ska registreras senast den sista februari.

Så Hamiltons hugskott kan läggas åt sidan direkt.