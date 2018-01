Punktmarkering

En 21-årig man sköts i Malmö i söndags. Han var känd av polisen sedan tidigare, eftersom han var den tredje mannen i familjen som någon försökt skjuta ihjäl. Det visar hur dessa skjutningar och uppgörelser sker inom en mycket liten grupp människor. Tyvärr drabbas också många oskyldiga.

I samband med söndagens skjutning har vårdpersonalen vid akuten i Malmö uttalat sig om stressen i att det kommer in skottskadade gängmedlemmar med beväpnade vänner som kräver att de prioriteras och, att döma av personalens historier, hotar med våld även för småsaker. Det skapar inte bara en usel arbetsmiljö, utan också en miljö som är farlig för andra patienter. Man kan inte ha multisjuka äldre eller barn med brutna armar i samma väntrum som pistolviftande gängmedlemmar.

Det är både frustrerande och uppmuntrande att gängvåldet omfattar ett fåtal individer. Frustrerande för att ett litet antal personer inte ska kunna slå sönder vardagstryggheten för så många: så ska inte samhället fungera. Uppmuntrande för att det är lättare att stoppa ett mindre antal brottslingar.

Frågan är alltså hur man ”punktmarkerar” gängmedlemmar på bästa sätt, så det blir omöjligt för dem att vara verksamma. Ekonomiska påtryckningsmedel kan fungera, som att beslagta bilar eller andra dyra tillhörigheter där pappersarbetet inte är i sin ordning. Kommunpolitiker i Stockholm har föreslagit att man i samband med gängrelaterad brottslighet ska kunna vittna anonymt, eftersom bristen på folk som vågar vittna mot dessa farliga individer gör att de klarar sig undan åtal.

Amerikanska studier kring gängbrottslighet har visat att det bästa sättet att bryta gängvåldsspiralen är att hålla kontakten med ungdomar i riskzonen, särskilt i utanförskapsområden. Myndigheter som inte befinner sig under samma tak och regelverk måste kunna samverka, så att det blir både en social och polisiär fråga att förhindra att unga ger sig i in i gängbrottslighet.

Martina Jarminder