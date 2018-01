Mycket Laholm i Markaryds futsalcup

Markaryd Det blev mycket Laholm i Markaryd när Sparbanken cup avgjordes. Laholms FK vann både på dam- och herrsidan och flera av kommunens lag var med i slutspelet.

– Det blev en väldigt positiv upplevelse för oss. Damerna och herrarnas fick spendera tid ihop och att vinna är alltid bra, säger LFK:s Peter Åberg.

LFK:s förstalag gick med nöd och näppe vidare från gruppspelet. Det blev en dålig uppladdning med Rasmus Liedman sjukanmäld samma morgon och lagkapten André Josefsson fotskadad fem minuter in i turneringen.

– Det störde väl en del eftersom att vi inte hade tagit ut så många spelare. Vi fick kalla in Jonathan (Roslund) och det blev ju lyckat, säger Åberg.

Melvin Sjöland kvitterade till 1-1 mot slutet av matchen mot Hasslöv. Mot Kornhult/Hishult vann LFK med 1-0 efter mål av Alfred Karlsson. LFK hamnade i 1-0-underläge även mot Strömsnäsbruk. Inkallade Jonathan Roslund räddade sitt lag genom 1-1.

– Tack vare det målet med en minut kvar gick vi vidare. Jonathan är halvskadad men han ville vara med och det är vi tacksamma för. Totalt sett gör vi inget bra gruppspel. Kemin mellan spelarna fanns inte där.

K/HFF besegrade Hasslöv och Strömsnäs och vann därför gruppen före LFK. Johan Nilsson och Fredrik Junefalk firade som vanligt stora triumfer inför sin gamla hemmapublik i Markaryd.

– Foten känns bra nu. Man var väl lite tveksam till att vara med i och med skadan ifjol men det är för jäkla kul att spela här på hemmaplan, säger K/HFF:s Nilsson, som bröt ett mellanfotsben under förra årets cup.

Även LFK:s yngre andralag gick vidare via segrar mot Älghult och Osby calcio samt oavgjort mot HBK U19.

– Andralaget gjorde ett riktigt bra gruppspel. Inställning och fokus var på topp. Det var en tuff grupp men vi fick en bra start och nerverna släppte. Bakåt släppte laget inte till mycket. Väldigt imponerande, säger Åberg.

LFK 2 vann sin grupp före fjolårssegrande Osby. Gruppspelets överraskning blev Knäred, som gick vidare till slutspel som tvåa i sin grupp.

– Jättekul för killarna att de får visa vad de kan. En positiv start för oss på året, tyckte KIK:s tränare Morgan Karlsson.

KIK fick möta LFK 2 i kvarten och tog matchen till förlängning där Besfort Shulemaja kunde avgöra för LFK genom att hänga upp bollen i nättaket.

Kornhult/Hishult fick möta Strömsnäsbruks U-lag i sin kvart. Även denna match gick till golden goal. I förlängningen spelar lagen med två utespelare plus målvakt. K/HFF är specialister i grenen och uppställningen med André Frank, Johan Nilsson och Fredrik Junefalk var troligen cupens vassaste. ”June” dundrade in 1-0 på pass från Nilsson.

LFK 1 ställdes mot hemmafavoriterna Markaryds IF. LFK började bäst och tog ledningen efter fint spel med mål av Jonathan Roslund. Sista fem hade MIF bra tryck mot Markus Johansson, som dock stod pall.

– Markus var turneringens kanske bäste spelare och gjorde flera bra räddningar i några av matcherna, berömmer Åberg.

Osby besegrade Markaryds U-lag med 3-2 i den fjärde kvarten.

Till semifinalerna klev damerna in i handlingen. VGLT, K/HFF och KS Dam lyckades inte avancera från gruppspelet. Det gjorde däremot LFK. Laholm vann sina tre gruppspelsmatcher mot Trönninge 2 (2-0), Hamneda (1-0) och Vittsjö U (3-0).

– Vi har kontroll på de två inledande matcherna. Mot Vittsjö tycker jag att vi gör cupens bästa match. Vi möter ett lag som har allt att spela för. Ändå är det vi som presterar på en hög nivå, säger LFK:s tränare Stefan Johansson.

I semin ställdes LFK mot Trönninges förstalag. Matchen blev mållös och fick avgöras på straffar. Där lyckades vikarierande målvakt Elin Karlberg nypa TIF:s tredje straff.

– Det har gått över förväntan. Att jag skulle klara av att ta en straff inomhus trodde jag aldrig, sade LFK:s matchhjälte efter semisegern.

I finalen väntade seriekonkurrenten Röke, som betvingade Vittsjös veteraner i sin semi. LFK var det bättre laget och vann med 1-0. Ida Axeldal, som var den utespelare som stack ut mest i LFK, avgjorde.

– Vi släpper inte in ett enda spelmål på fem gånger 15 minuter. En eloge till försvaret och till Elin i mål. Hon gör det fantastiskt bra. Hon läser spelet bra och har fin blick för det, säger Johansson.

– Framåt så har vi några spelare som kan och ska göra det lilla extra, säger Johansson och syftar främst på Julia Olsson utöver Axeldal.

– Riktigt kul att få in vinnarkänslan i laget redan nu. Det här tar vi med oss till fortsättningen. Nu satte spelarna som var med de tjejer som är på resande fot under lite press, säger Johansson.

Bronsmatchen vann Trönninge på fjolårssegrarna Vittsjö-veteranernas bekostnad.

LFK mötte LFK i den första herrsemin. Förstalaget tog ledningen genom Melvin Sjöland. Det yngre laget kvitterade genom Noah Törnkvist. Matchen gick till straffar där Markus Johansson blev tungan på vågen, igen, då han nöp den fjärde straffen.

I den andra semin vände och vann K/HFF över Osby. Junefalk utnyttjade ett misstag i Osbyförsvaret och rakade in 1-1 och Johan Nilsson gjorde på egen hand 2-1.

Bronsmatchen blev jämn och stod 0-0 till en halv minut återstod. Då kontrade Osby in 1-0 på LFK 2.

– Oturligt. Vi är uppe i anfall och tappar boll. Det var nog lite mental tröttnad där. Samtidigt som Osby hade ett par väldigt individuellt skickliga spelare. Andralaget gjorde en riktigt bra turnering, säger Peter Åberg.

I finalen möttes två trötta lag. LFK 1 fick 2-0 efter mål av Melvin Sjöland och Jonathan Roslund. Junefalk reducerade och skapade lite nerv. Men när André Frank i K/HFF-kassen kom ut långt för att ge sitt lag övertag kunde Roslund påpassligt lobba in 3-1 från håll och avgöra matchen.

– Vi växer in i turneringen. Att vi har lite fler spelare som varit med högre upp avgör finalen. Man ska ha i åtanke att vi går runt på sex utespelare under hela cupen. Det var två rejält trötta lag i finalen men vi ligger väl framme fysiskt och har gjort det över tid, säger Åberg.

– Det föll väl ut att flytta ner ”Affe” (Karlsson) och Hannes (Persson) som försvarare. De styrde och snackade bra. Framåt är Jonathan (Roslund) och Melvin (Sjöland) giftiga. Men en eloge till hela laget. Alla gör det bra och bidrar till att ”Mälarn” får höja bucklan, avslutar Åberg, som för egen del var nöjd.

– Nu behöver jag inte anmäla oss till fler cuper. Nu har jag vunnit Vintercupen, Bilma cup hemma i Ockelbo och Markarydscupen, skrattar LFK-tränaren.