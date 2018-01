Filmfestivalen tillbaka i Båstad

Båstad Efter ett års uppehåll är det i sommar åter dags för Lilla filmfestivalen i Båstad. Denna gång med en gammal bekant som tar hand om taktpinnen som konstnärlig ledare - Stefan Jarl.

Förra året ställdes filmfestivalen i Båstad in då det var infekterad stämning som blossat upp mellan Scala bion och från arrangörshåll.

Nu har man lagt ner stridsyxan.

Till sommaren är det åter dags för föreningen Film i Båstad att bjuda in till Lilla filmfestivalen i Båstad för 21:a gången i ordningen.

Ett evenemang som hade sin början 1996 då regissören Bo Widerberg drog i igång festivalen.

– Det är skönt att allt har löst sig efter fjolåret. Nu ser vi bara framåt och gör detta till den fest som det brukar bli av festivalen med många bra filmer, samtal och gott umgänge, säger Petra Carlsson, sekreterare i föreningen Film i Båstad.

Under en vecka i augusti är tanken att man ska förgylla filmentusiaster med smygpremiärer och filmvisning med en blandning av dokumentärer, kort- och spelfilmer från Sverige och världen över.

Till detta smörgåsbord på filmduken blir det även möjlighet till fördjupade samtal med inbjudna regissörer, både i och utanför salongen.

– För mig betyder festivalen jättemycket. Det är många som återkommer hit varje år och det är alltid ett gott återseende, berättar Petra Carlsson.

I år kommer filmaren Stefan Jarl att åter inta rollen som konstnärlig ledare för festivalen. Han hade samma ledarroll i nio år mellan åren 1997-2005, då han räddade festivalen efter att Bo Widerberg avlidit samma år.

– Vi är jätteglada att han återigen tar på sig rollen som konstnärlig ledare för oss, det är lite av ”back to basic” med samtal och umgänge mellan besökare och regissörer som vi bjuder in, menar Petra Carlsson.

Stefan Jarl efterträder därmed Emma Gray Munthe som konstnärlig ledare för Filmfestivalen, och tar över stafettpinnen för att föra den i samma anda som 2016.

– Jag blev ombedd att sätta festivalen på fötter igen efter det tragiska debaclet i fjol. Själv tycker jag att det skulle vara sorgligt om festivalen går i graven, säger Stefan Jarl.

– Så jag tycker det är väldigt roligt att kunna få sätta fart på entusiasmen igen och återskapa festivalen med samtal, trivsel, gemenskap och umgänge mellan filmare och publik under trevliga former. Jag brukar skämtsamt säga att filmfestivalen i Båstad är Sveriges svar på filmfestivalen i Cannes med trivsel och gemytlighet, fortsätter han.

Just nu är han i full gång att planerna för sommarens festival.

– Jag kan inte bekräfta vad som kommer att visas ännu. Som filmare har jag mycket annat just nu. Närmast är det Göteborgs filmfestival då min film ”Innan vintern kommer” sätts upp, berättar Stefan Jarl.

– Vi kommer portionera ut filmerna successivt som ska vara med under våren, inflikar Petra Carlsson.

– Men det här året då Ingmar Bergman skulle fyllt hundra år är det samtidigt bra att påminnas om Bo Widerberg.

– Festivalens uppgift är att entusiasmera andra sorters filmer än de Bergman gjorde.

Filmfestivalen arrangeras på Scala bio i Båstad mellan den 2-5 augusti.