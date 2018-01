Vindrarp vände och vann mot Trollhättan

Våxtorp Vindrarps herrar vann planenligt mot Trollhättan. De långväga gästerna chockade dock genom att ta första set.

– Trollhättan har blivit avsevärt bättre men vi gör vårt sämsta set för den här säsongen. Efter det känns det dock kontrollerat, säger VVK:s tränare Christoffer Bertilsson.

Trollhättan är åtta i tabellen och har spelat in sju poäng. VVK är trea och har häng på toppen. Ändå lyckades gästerna vinna första set med 25-20.

Tränare Bertilsson varnade ändå för underskattning inför matchen.

– Vi gör vårt klart sämsta set för säsongen. Vår servemottagning är under all kritik, dundrar Bertilsson.

VVK:arna fick bara fram tre bollar till anfall på hela setet.

– Då ska man inte vinna. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Men vi var off. Jag vill inte skylla på uppehållet. Vi har ändå gjort tre träningar sedan dess, säger VVK-tränaren.

Vindrarpslägret pratade ihop sig inför andra set och tog tag i spelet på ett bättre sätt.

– Det känns genast mycket mer kontrollerat. Vår servemottagning är långt ifrån bra men den är oftast godtagbar under resterande match.

VVK vann andra set med 25-16 och tredje med 25-14.

– Vårt blockspel var väldigt bra idag, vilket är kul då vi inte tränat så mycket på det hittills.

VVK hade tolv blockpoäng i matchen.

Fjärde set blev till slut lite jämnare. VVK gick ifrån till en stor ledning men Trollhättan tuggade sig in i matchen och det var jämnt upp till 20 poäng där VVK på nytt ryckte ifrån till 25-20 och till 4-1 i set totalt.

– Det var aldrig hotat i fjärde. Vi gör vad vi ska även om vi tar det lite för lugnt mitt i setet, säger Bertilsson och berömmer motståndet.

– Det har hänt mycket i Trollhättan på tre säsonger. De servar till exempel väldigt bra. Bättre än vad vi trott på förhand och bättre än ett antal lag som är framför dem i tabellen.

I och med segern gick VVK upp på samma poäng som tvåan RIG Falköping B.

– Det finns möjligheter att kunna klättra i tabellen. Både RIG och Engelholm kan tappa också mot andra lag än mot oss. Men det gäller så klart att vi själva gör vad vi ska först och främst.

Ingen spelare i VVK stack ut genomgående i matchen.

– Flera gör olika saker bra. Robin (Carlsson) blockade bra, Joel (Lindberg) är bra i anfall och John (Nilsson) passar bra. Alla har individuella saker som de gör bra men ingen har alla moment i den här matchen.

Poängbäst var Joel Lindberg på 20 pinnar. Daniel Skogsberg landade på 15 poäng.