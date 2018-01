Innan resglada och nyfikna Emma Stenberg satte sin fot i Östern, var USA hennes favoritdestination. Men efter två omgångar universitetsstudier i Mittens rike har hennes fokus skiftat. Mastersuppsatsen kommer att handla om bland annat kinesiska företags sociala ansvar.

– Kina överträffade mina förväntningar, säger hon.

I sex år har Högskolan i Halmstad samarbetat med Shanghai Dianji University. Kinesiska studenter har i omgångar kommit till Sverige men inte förrän i fjol var det dags för de första svenskarna att göra motsvarande resa.

I februari bar det av till Kina i en första omgång, där Emma Stenberg och hennes studiekamrater fick bekanta sig med landet, mångmiljonstaden Shanghai och ett av universiteten i Lingang New City. I en månad läste hon en kurs i förvaltning av mode- och lyxmärken samt om kinesisk kultur vid Shanghai International Studies University. Emma Stenberg blev positivt överraskad av det hon upplevde:

– Jag trodde inte att kineserna skulle vara så trevliga och hjälpsamma, säger hon.

– Även om de inte kan engelska försöker de förklara och hjälpa tills det blir rätt. Så är det inte alltid här hos oss; många av de utländska studenterna i Halmstad tycker att det är svårt med svenskars bemötande.

Hon hade inte heller väntat sig att allt skulle fungera så väl.

– Det bygger på att alla har en smartphone. Man kan betala med den överallt, till och med vid små gatukök. Man kan exempelvis också beställa taxi; då spelar det ingen roll om chauffören inte kan engelska eftersom man angivit vart man vill åka via en speciell app.

Emma Stenberg fick mersmak för Kina och beslöt att åka tillbaka under hösten. Hon var då en av tolv studenter som läste vid Shanghai Dianji University, som också ligger i Lingang New City. Staden, som är placerad i anslutning till Shanghai, är en av Kinas nya städer, designad av en tysk firma och uppbyggd under några få år.

– De har byggt för framtiden och anlagt femfiliga motorvägar, trots att det inte kör så många bilar på dem än. Jag tycker att det är bra att tänka så; då är det ju färdigt när folk väl flyttar in, säger Emma Stenberg.

Under sin andra sejour läste hon mandarin och undersökte företagande i Kina. Studenterna gjorde besök hos kinesiska, tyska och svenska företag i närheten, bland annat Laholmsfirman Diab.

– Det skiljer inte så mycket mellan kinesiska och utländska företag. Kanske har de ibland fler arbetare i stället för maskiner än vad vi har, men många gånger var det ungefär likadant.

Kinesiska staten, eller kommunistpartiet, har ganska stor inverkan på företag överlag, berättar Emma Stenberg.

– För Kina funkar detta bra. Landet är så stort att de måste ha mer kontroll än man behöver till exempel i Sverige.

Hon kom hem precis före jul och håller som bäst på att smälta alla intryck. Nu är det dags att ta itu med examensarbetet som naturligt nog handlar om Kina, närmare bestämt om hur kinesiska företag drivs och hur socialt ansvar (CSR) integreras i affärsmodeller.

– Man har tidigare skänkt mycket till välgörenhet och börjar nu ta ansvar för miljön och tittar mycket på till exempel utsläppsrätter och förnybar energi, säger Emma Stenberg.

– Men man gör det på sitt eget sätt och vi kommer inte att se samma utveckling i Kina som i Väst.

Hon betonar också vikten av att vara öppen för kulturen och att vi inte kan kräva att kineserna är som vi och agerar som vi. Bland annat går besluten och själva arbetet väldigt snabbt och de anställda kräver att få jobba övertid, utan att det för den skull betyder att man i Kina utnyttjar arbetskraften, menar hon.

– Och vem säger att vårt sätt att göra saker är det enda rätta?

Efter examen i vår är hon öppen för det mesta.

– Jag har inget speciellt drömjobb, säger Emma Stenberg, som alltid gillat ekonomi, de två senaste åren varit inriktad på strategiskt entreprenör- och ledarskap och under sina första tre högskoleår studerade hållbar utveckling.

Hon känner sig emellertid ännu inte ”färdig” med Kina och vill gärna komma dit igen, på ett eller annat sätt.

Namn: Emma Stenberg

Ålder: Fyller 24 år på måndag, 15 januari.

Bor: Falkenberg

Familj: Föräldrarna Petra och Peter Stenberg samt pojkvännen Simon Möllebro.

Husdjur: dalmatinern Amira

Sysselsättning: Går sista terminen på mastersutbildningen i strategiskt ledarskap vid Högskolan i Halmstad (Strategic Entrepreneurship for International Growth with specialisation in Leadership). Examensarbetet heter ”Business Model and the Intergation of CSR in China”.

Fritidsintressen: Innebandy (spelar center i Falkenbergs innebandyklubb), resor av såväl lång som kort natur, umgänge med kompisar.

Aktuell: Nyss hemkommen från Kina efter att ha deltagit i studentutbyte mellan Högskolan Halmstad och Shanghai Dianji University.