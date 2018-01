Väljarstöd för förbud

En stor majoritet av väljarna är fortfarande för den restriktiva svenska narkotikapolitiken. De vill gärna se ett drogfritt samhälle och tycker det är positivt den svenska drogpolitiken även riktar in sig på eget bruk och jagar dem som köper och konsumerar själva, till skillnad från att fokusera på dem som säljer.

Det verkar alltså inte finnas någon anledning för de politiska partierna att driva en annan linje, eftersom deras väljare inte vill se ny politik, enligt en SIFO-undersökning som visade att 90 procent vill se ett drogfritt samhälle.

Man kan undra om frågorna är rätt ställda. Ett helt drogfritt samhälle låter fint, det är inte så konstigt att folk svarar ja på det. Men det är i nuläget inte ett alternativ. Man har i decennier försökt få till ett samhälle som är drogfritt, på samma sätt som USA försökte och misslyckades med att få ett alkoholfritt USA under förbudstiden. Att få människor att sluta berusa sig på har visat sig vara nästan omöjligt. Man kan tyvärr inte trolla bort drogmissbruk, även om det skulle vara populärt hos väljarna.

Partierna måste ändå fråga sig vad det är väljarna vill: att så få som möjligt ska skadas av drogmissbruket? Att man inte ska behöva råka ut för den brottslighet som missbruket ofta ger upphov till? Är det av moraliska skäl, som att man vet att odlandet av koka och försäljningen av kokain dödar tusentals civila varje år, ofta fattiga, försvarslösa människor. Det hade varit ännu mer intressant att få reda på var väljare och politiker står i den frågan.

Politik måste fungera. Om en viss politik, restriktiv eller drogliberal, räddar liv bör man då föra den eftersom det viktigaste är att så få som möjligt ska ta skada? Eller finns det en tanke om att drogmissbruk är frivilligt och att man ska en restriktiv politik oavsett? Om man ska få en rättvisande bild är det viktigt att väljarna får veta vilka faktiska alternativ som finns och hur framgångsrik Sveriges politik är jämfört med andra länders för att åstadkomma just det.Martina Jarminder.