”Kalle” laddar för avslutningen

laholm Karl-Johan Johnsson och hans Guingamp imponerade i franska ligan under den första halvan av säsongen.

Nu laddar målvakten för avslutningen på säsongen och där är målsättningen tydlig.

– Målsättningen för klubben är att komma topp tio. Men självklart siktar vi högre än så, säger Ränneslövsbördige ”Kalle”.

Efter 19 spelade matcher ligger Guingamp åtta i Ligue 1. Men det är otroligt jämnt: Endast sju poäng upp till femteplatsen och ner till nedflyttningsstrecket är det samma avstånd: sju poäng.

– Under hösten räckte det att vi förlorade ett par matcher i rad samtidigt som fel lag vann och så var vi helt plötsligt inblandade i streckstriden. Det är verkligen sjukt jämnt, säger han.

– Därför var det skönt att vi spelade in så pass mycket poäng under hösten, nu har vi lite andrum. Men vi får inte bli bekväma för det.

Guingamp fick en riktigt bra start på ligan men har efter det blandat och gett.

– Både jag och laget började på ett bra sätt, jag fick göra mycket räddningar och vi tog hyfsat med poäng. Då kändes det bra.

Efter det dippade både Kalle och laget och började tappa en del poäng.

– Vi kom in i en dålig period då vi inte vann några matcher. För egen del gjorde jag ett par misstag också, varav ett var extra tungt.

Vad hände?

– Jag skulle fånga bollen i skopan men den gick in mellan benen. Den typen av misstag var det väldigt längesen jag gjorde och det som var extra tungt var att vi hade 1–1 borta i derbyt mot Nantes när det inträffade. Det blev förlust istället.

Hur jobbar du mentalt för att komma tillbaka efter något sådant?

– Jag pratar mycket med Stina (Kalles fru). Men misstag händer, man får lära sig av det och gå vidare. Det lär inte vara mitt sista misstag i karriären heller.

Såväl laget som Kalle lyckades ta sig ur svackan och avslutade höstsäsongen starkt.

– På de sista fem matcherna vann vi tre och spelade oavgjort i två. Det var otroligt skönt att ha med sig inför uppehållet.

Redan under fredagen drar ligaspelet igång igen för Guingamp då man möter Strasbourg på bortaplan. Men man smygstartade tävlingssäongen redan i lördags med match i cupen. Niort besegrades med 1–0.

– Vi hade bara en veckas träning och sedan drog det igång. Härligt att vi gick vidare och skönt att jag fick hålla nollan.

I nästa omgång ställs Kalle och hans lagkamrater mot ett betydligt tuffare motstånd, nämligen giganten PSG.

– Vi kunde fått ett division 3-lag, men vi kör PSG direkt, skrattar han.

Vad känner du annars inför vårsäsongen?

– Jag ska försöka hålla mig frisk och kry, göra det så bra som möjligt och hjälpa laget. Och förhoppningsvis komma med i VM-truppen, avslutar Karl-Johan Johnsson.