Hennes & Mauritz och att ”läsa rummet”

Hennes & Mauritz hamnade i en kritikstorm och lämnades av artisten The Weeknd efter att en liten mörkhyad pojke hade på sig en tröja med texten ”coolest monkey in the jungle”, coolaste apan i djungeln, i en ny reklamkampanj. Den ljushyade pojken bredvid hade en tröja med texten ”överlevnadsexpert”. Allt detta kunde undvikits genom att H&M hade bytt motiv på pojkarna.

H&M satte inte medvetet ihop en rasistisk reklamkampanj. Någon har helt enkelt klantat sig. Hela H & Ms verksamhet går ut på att kunna läsa av vilka produkter man kan sälja globalt under en viss säsong. Det finns personer vars jobb det är att kunna ”läsa av rummet”. Det pågår en intensiv debatt om ras och diskriminering, särskilt i USA: hur har H&M missat att det kräver extra lyhördhet?

Jag vet inte om en ljushyad pojke heller vill vara en apa. Förmodligen hade man kunnat rädda situationen genom att byta ut ”coolaste apan” mot ”coolaste katten” eller något åt det hållet. I grunden var tanken att göra pojkkläder roligare positiv. Varför ska pojkar behöva gå klädda i dova, trista färger när allt pekar på att barn gillar starka färger? H&M visade tröjorna med pojkmodeller, men det finns ingen anledning att en flicka inte kan vara överlevnadsexpert eller coolaste katten i djungeln i gult eller grönt.

Man kan undra om bristen på fingertoppskänsla är ett tecken på djupare dysfunktion som kan förklara varför H&M haft dålig lönsamhet den senaste tiden.

Martina Jarminder