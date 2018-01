Åberg har börjat sin anställning hos LFK

Fotboll Den andre januari gjorde Peter Åberg sin första dag som heltidsanställd hos Laholms FK.

– Jag börjar bli lite varm i kläderna men det känns ovant. Detta är något helt annat än att vara bagare. Men det inspirerar bara, säger han.

Efter många år på olika bagerier har nu Peter Åberg släppt degarna och brödkaveln för att ägna sig fullt ut åt fotbollen.

– Oavsett nivå så är det ett privilegium att få syssla med fotboll på heltid. Jag tvekade aldrig när det här erbjudandet dök upp, och det känns bra att vara igång, säger Åberg.

50 procent av tjänsten är som tränare för herrseniorerna. Resten av tiden är på kansliet och som övergripande fotbollsutvecklare i LFK:s samtliga lag.

– Nu ska jag ner och titta på P02/03:ornas träningar. Det är väldigt mycket frihet under ansvar. Har vi match på helgen går jag kanske hem vid lunch på fredagen. Nu i början blir det lite mer för att komma in i det.

Det är mycket möten och ledarträffar. Med Åbergs inträde i föreningen ska alla lag på ett tydligare sätt vara mer synkade.

– Jag har ju givit mig ut på lite hal is här. Men det känns bara spännande och väldigt roligt.

Laholms herrar drog igång säsongen 2018 i veckan. Ett nytt ansikte sågs till på det inledande passet: Ardian Berisha, som senast representerat Halmstads BK (se sidoartikel).

Truppen är i stort sett spikad. LFK har plats för en anfallare till och hoppas på Berisha.

– Jag har även varit i kontakt med Oskar Nilsson. Det är en bra kille och han är sugen men tyckte att det var i senaste laget med en övergång. Han är inte riktigt där än. Det är inte omöjligt att jag gör ett nytt försök i sommar.

– Vi har också en dialog med Hannes Persson. Han vill komma hem men för hans del handlar det om jobb och sådana bitar. Vi får som tidigast hem honom till grässäsongen.

Just nu är man 17 i truppen. 15 utespelare och två målvakter. Fredrik Johnsson är fortfarande ett oskrivet kort.

– Vi hoppas behålla honom i någon form. Ett alternativ är att han tränar med seniorerna och spelar matcher med Akademin. Vi får se var det landar.

Dessutom har Jesper Wennström beslutat sig för att ta en paus från fotbollen (se annan artikel).

Spelare från Akademin och -02-laget kommer komma upp och träna med seniorerna.

– Vi kommer rulla runt. Det gäller att man presterar på träning i sitt eget lag. Just nu är det väldigt jämnt mellan sju, åtta stycken, säger Åberg.

LFK tackade nej till en plats i division 1 södra Götaland U17 i år. P02:orna kommer istället att spela i en regional U16-serie.

– Det blir bra. De får möta lag från Göteborg till Malmö. Vi kommer också att anmäla ett lag till Klass 1 Halland då -02:orna är en stor kull, säger Åberg.

Seniorerna tränar måndagar (konstgräs), tisdagar (fys), onsdagar (konstgräs) och lördagar (konstgräs) under försäsongen fram till matcherna drar igång.

Första försäsongsmatchen spelas mot Hittarps IK hemma på Glänninge den 3 februari.