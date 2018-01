Pettersson har hittat rätt i IFK Norrköping

laholm Den sjätte november blev det officiellt. Den före detta Genevad/Veinge-spelaren Isak Pettersson hade skrivit på för IFK Norrköping.

20-åringen har nu flyttat in i sin nya hemstad och genomfört första träningspassen med IFK Norrköping. ”Ice” verkar minst sagt trivas.

– Jag trivs otroligt bra i både staden och i laget. Det är verkligen världens bästa gäng, säger Isak Pettersson.

Inför förra säsongen handlade snacket om vem som skulle bli förstemålvakt i Halmstads BK: Isak Pettersson eller Malkolm Nilsson. Många trodde att den senare skulle vara förstavalet men när säsongen var färdigspelad hade Isak Pettersson slagit igenom med dunder och brak och imponerat så stort att IFK Norrköping bestämde sig för att värva honom. Nu har ”Ice” kommit igång i sin nya klubb.

– Min första träning var i mellandagarna, men vi drog igång på allvar den femte januari, säger han.

– Vi tränar sju pass på fem dagar den här veckan, så det är väldigt intensivt. Men vi har också ledigt två dagar där man har tid att återhämta sig. Jag gillar upplägget.

Hur trivs du med laget så här långt?

– Det känns hur bra som helst. Jag har fått in alla mina grejer i min lägenhet och dessutom börjat få kompisar i laget. Det har verkligen varit jätteenkelt att komma in i laget, alla är hur goa som helst.

Pettersson har flyttat in i en lägenhet som ligger precis vid arenan och där trivs han bra.

– Jag kan kasta in en fotboll på arenan, så det är nära. Och så har jag max en kilometer in till centrum. Staden är väldigt mysig.

Flytten gick under mellandagarna och sedan la 20-åringen stor vikt vid att få så mycket klart som möjligt innan den gemensamma träningen drog ifrån den femte januari.

– Jag ville gärna ha allt klart så att jag skulle kunna fokusera helt och hållet på fotbollen. Det var ju en del möbler att skruva ihop, men det gick bra.

Första matchen med sin nya klubb blir i slutet på januari när Peking åker till Portugal för en träningsturnering.

– Det ska bli jätteroligt. Dels att få spela match, men även att komma ner till värmen, säger han.

I IFK Norrköping kommer Pettersson att få konkurrera med David Mitov Nilsson, en av Allsvenskans bästa målvakter.

– Det är bara inspirerande, precis som det var under förra säsongen. Han är väldigt duktig och det är jag med, så jag hoppas att vi kan lära av varandra.

IFK Norrköping satsar för att återigen kämpa om guldet i Allsvenskan. Nyligen värvades Jordan Larsson in.

– Vi har otrolig kvalitet i laget, det är väldigt högt tempo på träningar. Med den kapaciteten vi har i laget ska det här kunna bli riktigt bra, avslutar Isak Pettersson.