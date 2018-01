En varningsklocka

Ett hot som bedömts som allvarligt riktades mot Malmö universitet, som Malmö högskola nyligen har övergått till att kallas för, under julhelgen. Hotet skickades till en allmän kontaktadress för universitetet: just en sådan både gärningsmannen och andra kunde anta kontrolleras även under ledigheter.

Det behöver knappt påpekas hur illa det kunde ha slutat. Kanske kommer hotet från någon missnöjd student eller annan person som har blivit besviken på universitetet och bara ville skapa oreda. Men eftersom man aldrig kan veta det säkert är det tur att inget hände. Våldsdåd på skolor och universitet är vanliga i till exempel USA. Någon kunde fått för sig att importera den mycket olyckliga ”traditionen” till Sverige.

Eftersom universitetet är beläget mitt i staden och inte på någon lummig gräsmatta i ett avsides privilegierat område är risken för skador på folk i närheten nästan garanterad om en bomb skulle utlösas eller någon skulle använda skjutvapen.

Hotet gällde ett visst datum: åttonde januari, så lämpliga åtgärder har kunnat vidtas i tid. Men det är egentligen oviktigt: nästa gärningsman kanske inte är ute i god tid. Kanske kan det hjälpa polisen att hitta gärningsmannen att hotet kom när det gjorde: det skapar mer stress och oreda om man får gå och vänta på att det eventuellt verkställs.

Malmö universitet har sannolikt många förändringar bakom och framför sig nu när verksamheten har omdefinierats. Som en del i det arbetet måste man uppenbarligen se över rutinerna angående kommunikation under helger och ledighet.

Universitetets rektor Karin Tham verkar vara medveten om problemet och har uttalat sig om att rutinerna ska ses över, vilket är en bra början. Det var ett klokt beslut att stänga ner och låta studenterna arbeta hemma under terminens första arbetsdag. Om inte annat signalerar det att man tar studenter och anställdas eventuella oro inför den ovana situationen på allvar.