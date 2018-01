Pettson och Findus drog fullt hus

Fredrik Olsson passar på att ta en selfie med Agnes Söderqvist och gubben Pettson (Andreas C Andersen).Foto: Anders Davidsson

LAHOLM Berättelsen är känd i barnfamiljer. När Maskrosteatern från Falkenberg för första gången gången gästade Laholms teater med gubben Pettson tog biljetterna slut tidigt.

Det drar ihop sig till jul hos gubben Pettson och katten Findus. Trots att det borde vara stressigt eftersom julförberedelserna uteblivit grund av oväder finns tid för kälkåkning på lille julafton. Då händer olyckan, och det enda riktiga paketet blir det som gubbens stukade fot hamnar i.

Katten Findus fasar för morötter istället för julmat, tjuvar som inte känns igen från den här sagan slår till mot gubbens verkstad och mystiska murklor skymtar bakom fönster och vid stugväggar.

Inte ens pepparkakorna hade blivit bakade, fast det berodde på att någon hade knaprat i sig det mesta av degen. Goda grannar kommer till räddning när det saknas ved och julmat.

Interiören känns igen och uppskattas av både barn och föräldrar i den fyllda teatersalongen.

När ensemblen bugat och bockat efter alla applåder blev det trängsel i en av sidosalarna. Här fick alla som ville höra ett sanningens ord från grannen Gustavsson, spelad av Lennart Wilén, eller bli fotograferad ihop med katten Findus (Erza Beshiri) eller ta en selfie med Pettson.

Teatergruppen är en del av Falkenbergsteatern och har tidigare gjort tre andra uppsättningar med Pettson och Finuds. De har hunnit med Pannkakstårtan, Tomtemaskinen och Pettson tältar.

Spelningen i Laholm var en del av gruppens Hallandsturné under jullovet. Efter föreställningar i hemstaden Falkenberg och Halmstad ska de vidare till Varberg och Kungsbacka.

– Laholms teater var en fantastisk upplevelse för oss. Hade vi vetat att intresset var så stort skulle vi kanske ha gjort två föreställningar, men det är svårt att hinna med fler under jullovet. Vi kommer gärna tillbaka, säger huvudrollsinnehavaren Andreas C Andersen.