Dödsfall Skådespelaren Johannes Brost är död, meddelar hans familj i ett mejl till SVT Nyheter. Den folkkäre skådespelaren blev 71 år gammal, och avled i sviterna av cancer.

I mejlet till SVT som gick ut på fredagen meddelade familjen att den folkkäre skådespelaren gått bort efter en tids sjukdom:

”Med djup sorg meddelar vi att skådespelaren Johannes Brost lämnat oss. Omgiven av familj somnade han den 4 Januari 2018 in på Skånes universitetssjukhus i Lund efter en tids sjukdom. Han blev 71 år. Han kämpade hårt och länge men klarade inte kampen mot cancern. Han fattas oss. Familjen ber att få sörja i stillhet.”

Johannes Brost var hedersmedborgare i Laholm och producerade flera sommarrevyer där.

Den folkkäre artisten var så sent som i augusti 2017 dragplåster, tillsammans med Danne Stråhed, när SPF (Sveriges Pensionsförbund) höll temadag på Fågelsångs festplats i Laholm.

Johannes Brost inledde då med att berätta öppenhjärtligt om sin sjukdom.

– Men jag har fått en fantastisk vård här i Halland, och efter att inspelningarna av Fröken Frimans krig är avslutade ska jag börja en cellgiftsbehandling, och läkarna tror att jag ska bli helt frisk, säger Johannes Brost till Laholms tidning.

Johannes Brost fortsatte sedan att roa publiken med anekdoter, både från sitt privatliv och sin långvariga karriär från scenen.

Genom sin medverkan i julkalendern Stjärnhuset 1981 blev Brost rikskänd. Året därpå startade tv-succén Gäster med gester där Brost demonstrerade sin pantomimiska begåvning. Brost har medverkat i en rad komedier och farser som bland annat Bäddat för sex och Är du inte riktigt fisk på Chinateatern, Me and My Girl på Intiman och Kuta och kör på Palladium i Malmö.

Det blev 318 avsnitt under tio år av tv-serien Rederiet, där Brost spelade den hygglige bartendern Joker. Han medverkade även i ett flertal långfilmer, bland annat Black Jack, Änglagård, Jönssonligan dyker upp igen och som mystisk spökjägare i Besökarna. Han medverkade även i flera uppsättningar hos Eva Rydberg på Fredriksdalsteatern i Helsingborg.

År 2011 hade Brost huvudrollen i Axel Peterséns debutlångfilm Avalon. För denna roll tilldelades han en Guldbagge i kategorin Bästa manliga huvudroll i januari 2013. Rollen kom att bli ett erkännande för Brosts talang som skådespelare, utanför hans medverkan i Rederiet.

Johannes Brost blev 71 år gammal och efterlämnar fyra barn.

Läs mer: