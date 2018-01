Bergman och Quincy i Världscuptävling

voltige Sandra Anderberg från Örestads voltige i Malmö är som första svensk någonsin kvalificerad för att vara med i världscupen. Hon kommer att genomföra tävlingen på Laholms voltiges häst Quincy med Jenny Bergman som linförare.

– Det känns fantastiskt kul att vi från Laholm får vara med på ett hörn här också, säger Bergman.

Världscuptävlingen går i tyska Leipzig. Det är en tävling inriktad bara mot seniorer. De 15 bästa kvalar in på poäng som man samlat på sig under tidigare tävlingar.

– Det är en speciell tävling med förlängt program till 1, 20 och det är bara två kürer, ingen grundomgång, säger Bergman.

Örestad och Laholms voltige har haft ett samarbete och Anderberg fann Quincy/Bergman på EM i Österrike förra året.

– Sandras häst kunde inte åka och hon hade Quincy som reservhäst eftersom att vi ändå skulle dit och köra par med Louise och Sara (Månsson). Det fungerade bra och nu ska vi samarbeta igen, vilket känns jätteroligt, säger Bergman.

– Det finns inte så många bra hästar … Eller bra hästar finns det men Quincy är väldigt stabil på den här nivån. Han är en av de bättre hästarna i Sverige och blev Nordens bästa häst 2016, fortsätter Bergman.

Quincy är 18 år gammal men ”still going strong”.

– Trots sin ålder är han väldigt fin och han är i bra form. Vi har kört tillsammans i två år och är ett tajt team. Vi kommer bra överens.

Bergman linförde voltigehästar redan som 18-20-åring och med dottern Ida Dessezars inträde i sporten började hon igen.

– Jag tänkte att jag kunde hjälpa till lite på något sätt men blev fast igen och tycker att det är väldigt roligt. Jag tycker om kontakten med hästarna.

Bergman har erfarenhet från flera SM-tävlingar, Nordiska mästerskap och EM.

– Det viktigaste när man linar är samspelet med hästen. Jag rider alltid fram hästen innan så att jag känner av humöret och får en känsla för hästen innan en tävling. Då blir kontakten oss emellan bättre.

– Det är ett stort ansvar att lina. Det är viktigt att det går i ett jämnt tempo hela tiden och inte blir några ryck. Quincy har en väldigt fin galopp i sig. Vi slipar mest på detaljer som hur jag ska stå och så.

– Det är inte bara att hålla i en lina och ett spö. Det gäller att man är koncentrerad och vet vad man gör. Skulle hästen sacka är det inte bara att få fart på den plötsligt igen. Det får inte bli en massa småryck.

Bergman har linfört i över sju år och vet vad hon pratar om. Världscuptävlingen i Leipzig (19-20/1) blir dock en ny erfarenhet.

– Det ska bli hur kul som helst att få vara med om . För voltigen i Sverige är det här stort.

Så stort att sporten och Sandra Anderberg uppmärksammades på Sportnytt på svt tidigare i veckan.

– Roligt att voltigen får uppmärksamhet även i riksmedia, avslutar Jenny Bergman.