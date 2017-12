Bil kan bli kommunens ansvar

Den krockade bilen körde av Lagavägen och har sedan blivit stående där. Bilägaren har under tiden fått tre parkeringsböter. Foto: Lina Millberg

Laholm Det är två veckor sedan som en bil körde av Lagavägen och manglade ned en lyktstolpe. Men bilen står fortfarande kvar på gräsmattan vid vägen. Om inte ägaren tar hand om bilen, blir det kommunens ansvar att flytta på den.

På kvällen den 14 december körde en 40-årig man från Skåne av Lagavägen med en silvergrå Kia. Bilen for in en lyktstolpe, som knäcktes och stolpen har sedan dess blivit liggande på marken.

Även bilen står kvar där den lämnades på kvällen. Under tiden har ägaren dessutom fått tre parkeringsböter.

– Det är ägaren som har ansvaret för att plocka bort bilen, om den inte är trafikfarlig då flyttar vi på den. Om ägaren inte gör något, blir det till sist kommunen som får ta det, säger Jan Jönsson, vid polisen i Laholm.

Den 40-årige föraren greps av polisen efter olyckan. Mannen är misstänkt för grovt rattfylleri, vårdslöshet i trafik, smitning från trafikolycka och brott mot narkotikastrafflagen både vad gäller bruk och innehav. Ägaren till bilen, en kvinna i 30-årsåldern, även hon hemmahörande i Skåne har ansvaret att avlägsna bilen.

– Efter en olycka kan vi, genom ägarens försorg, bistå med att ringa efter en bärgare, säger Jan Jönsson.

Något som inte verkar ha varit aktuellt i det här fallet. Krockade bilar med försäkring tas ofta hand om försäkringsbolaget.

Men i de fall där varken ägaren eller försäkringsbolag ingriper kan det bli kommunen eller Trafikverket som får flytta på bilen. I det här fallet står bilen på kommunal mark. Men att försöka flytta på en bil kan bli en långdragen process, kommunen eller Trafikverket måste först försöka kontakta ägaren och denne ska sedan få tid på sig att flytta bilen.

Det är inte alltid som det går att få kontakt med ägaren och det är därför som det ibland kan ta lång tid.

I somras skrev LT om ett annat fall med en bil som stod på husbilsparkeringen uppe i Lagabacken. Även det blev till sist kommunens ansvar. Då svarade kommunens trafikplanerare Annica Pålsson, som ansvarar för de här frågorna, så här:

– Jag har ett krav på mig att kontakta ägaren och då ger jag honom en vecka, förklarade Annica Pålsson.

– Jag tar en bil med olika lagstöd. Jag måste kunna bevisa att jag gjort vad jag kan för att få tag på ägaren, svarade hon då.

LT har försökt nå någon ansvarig på kommunen, men på grund av ledighet inte lyckats. Det återstår att se om ägaren flyttar på bilen eller om det till sist blir skattebetalarna som får stå för kostnaden att få bort den.

Bilen är avställd sedan den 19 december.

Som regel får man inte köra ett avställt fordon. Det finns dock ett undantag. Bilen får köras kortast möjliga väg till eller från närmaste besiktning. Avställda fordon får inte heller bogseras.