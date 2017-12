Vill stärka kvinnorna i lokala demokratin

På kvällarna arbetades det också, med samtal och utbyten under middagen. Foto: Privat

Laholm Elisabet Babic (M) var första kvinna att slå ordförandeklubban i Laholms kommunstyrelsebord. Hon vill se fler kvinnor göra samma sak världen över. Därför var hon nyligen i Zambia i södra Afrika.

ICLD Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD), är en ideell förening som främjar lokal demokrati i utvecklingsländer genom kommunala partnerskap, internationella utbildningsprogram inom den kommunala sektorn; stödjer Sida i frågor om lokal demokrati och självstyre och stödjer svenska kommuner och landsting i frågor om internationellt utvecklingssamarbete. ICLD initierar och stödjer forskning om det kommunala självstyrets roll i det internationella utvecklingssamarbetet och är en mötesplats för det lokala självstyret och det internationella utvecklingssamarbetets aktörer. Det internationella ledarprogrammet för kvinnliga toppolitiker är en av av ICLD:s verksamheter och finaniseras av Sida. Det bedrivs i samarbete med SKL. Programmet pågår i 18 månader. Deltagarna kommer från ICLD:s 21 samarbetsländer i Asien, Afrika och Östeuropa. Deltagarna ska ”arbeta med strategiska och viktiga frågor för att uppnå förändring i sitt uppdrag eller ledarskap”. Programmet ska också ”synliggöra de svårigheter som kvinnor i politiken kan möta … genom utbyte med kvinnor i samma situation …” Varje deltagare ska identifiera en personlig utmaning som följer dem genom hela programmet.

Programmet kördes första gången 2013 och detta var det fjärde i ordningen. Källa: ICLD/SKL

Efter en 26 timmar lång flygresa som försenades ett dygn på grund av snöoväder i Frankfurt, landade Laholms kommunstyrelsordförande och flera av hennes kolleger i det 35-gradiga Livingstone i södra Zambia, där det hölls en internationell konferens om kvinnors engagemang i lokalpolitiken.

De kom fram en dag för sent.

– Vi missade tyvärr borgmästarens [Eugene Mapuwo] tal där han pratade om kvinnors ledarskap.

När samtliga väl kom igång pratade kvinnorna om vilka utmaningar de ser i sina respektive hemländer.

– I Sverige lyfte vi fram #Metoo. Deras största bekymmer är korruptionen. Det lyfte alla fram.

Många av kvinnorna från Afrika, Asien och östra Europa pratade om våld mot kvinnor, hög kriminalitet och budgetbrister. Stamkonflikter var ett annat problem.

I Zambia blev uppenbart för Babic att det sällan är självklart för kvinnor att kunna engagera sig politiskt överhuvudtaget. I Livingstones fullmäktige sitter bara en kvinna.

Frågor om makt och sexuella övergrepp, som Metoo handlar om, var därför inte helt överförbara till många av dessa kvinnors verklighet. Men det saknas naturligtvis inte sexuellt förtryck, våldtäkter och hemskheter, såsom föreställningen att man kan bota den i södra Afrika mycket utbredda sjukdomen hiv genom att ha sex med en oskuld, vilket i praktiken innebär våldtäkt på barn, berättar Babic.

Träffen var avslutning på det 18 månader långa projektet ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati), i vilket kvinnliga svenska politiker i ledande ställning varit mentorer åt kvinnor i Afrika, Asien och Östeuropa som också befinner sig i högre politisk position.

Elisabet Babic har varit mentor åt Maggie Zulu som sitter i parlamentet i Zambias huvudstad Lusaka och främst sysslar med väg- och avfallsfrågor.

Under projektets gång träffas mentorer och adepter flera gånger på konferenser. En del i projektet är att adepterna följer med sina mentorer hem, till deras politiska vardag.

– Hon var med i Laholm i oktober 2016 och fick besöka region- och kommunfullmäktige. Hon var också på Campus för att se hur vi jobbar med bland annat vuxenutbildningen, säger Babic och fortsätter:

– I vår kommunstyrelse är det fler kvinnor än män; det tog Maggie med sig hem.

Projektet drivs av ICLD i samarbete med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Elisabet Babic kom ifråga som mentor tack vare att hon gått organisationens ettåriga ledarskapsutbildning. De svenska mentorerna är politiskt verksamma som kommun- eller regionråd.

Även mentorerna har lärt av sina adepter. En sak Elisabet Babic tydligare insett tack vare kontakten med Maggie Zulu och de andra utländska kvinnorna är hur bra det faktiskt är i Sverige.

– Vad gnäller vi egentligen för? frågar hon med eftertryck.

Detta innebär dock inte att hon tycker att kampen för demokrati och jämställdhet har nått sitt mål här.

– Det finns mycket kvar, det illustreras bland annat av Metoo. Och vi har fortfarande inte lika löner.

I Zambia pratade Elisabet Babic med en kvinna från Kenya som hade fullt upp dagarna i ända, men trots det jobbade politiskt. Dels tog hon hand om ekonomin i makens byggföretag, dels skötte hon om ett hushåll med en man och två söner. Det fanns inte utrymme att jobba politiskt om hon inte fick hjälp. Och i det samhället är det absolut ingen självklarhet att få det. Men kvinnan sade ifrån och då började sönerna städa huset ”så att deras mamma kunde syssla med politik”.

– Hon sade: kan jag inte styra upp hemma kan jag aldrig förändra något i politiken.

Babic gläds åt utvecklingen hos adepterna. Under de första träffarna satt dessa tysta. Nu tar de plats och pratar för sig.

– Vi känner oss delaktiga i deras resa för att skriva om historien. Det känns att det är en annan tid nu, även i Afrika.

Nu är demokratiprojektet formellt slut men Elisabet och Maggie kommer att fortsätta hålla kontakt via e-post.

Som nästa steg har Babic börjar undersöka möjligheter att via ICLD inleda ett treårigt kommunalt partnerskap med en lämplig ort någonstans i världen, kring ett gemensamt ämne. Men först måste kommunen bestämma hur man vill ha det med sitt internationella samarbete.

– Vi skulle varit klara med det för länge sedan men det är så mycket annat som dyker upp.

De tidigare vänorterna är i praktiken avvecklade och det sker inte längre några utbyten med dessa.

– Så nu behöver vi hitta en stad som vill ”hänga” med oss, säger hon.